不知道是要換店址，還是之後要開更大間的旗艦店不得而知。

▲牛室炙燒牛排北部兩間分店「林口長庚」以及「板橋府中」日前同時宣布歇業，讓許多老饕非常傻眼。（圖/牛室炙燒牛排臉書）

牛室炙燒牛排突然關2間店！Google評價高、超多YouTuber拍過

聲量口碑完全不輸給我家牛排、貴族世家，全台最多開到9間分店，分布在北中南都有。

▲牛室炙燒牛排以平價加上豐盛自助吧用餐模式打響名號，全台最多開到9間分店，如今卻一口氣關掉北部2家據點，讓許多老饕感到意外。（圖/牛室炙燒牛排臉書）

仔細查看牛室炙燒牛排的分店Google評價，幾乎每間都有4.3顆星以上的高分

▲牛室炙燒牛排自助吧非常豐盛，其中手工窯烤披薩超受歡迎，更有老饕稱牛室是被披薩店耽誤的牛排店。（圖/牛室炙燒牛排臉書）

🟡牛室炙燒牛排BEEF HOUSE全台7間門市資訊