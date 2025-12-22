連鎖牛排餐廳「牛室炙燒牛排」因為便宜又有提供自助吧享用，讓不少饕客非常喜歡，在Google評價幾乎都有4.3顆星以上的高分評價，不過最近北部分店「林口長庚」以及「板橋府中」突然雙雙宣布在12月21日結束營業，意即牛室炙燒牛排在北部已經吃不到，全台門市現在剩下中南部一共7間，讓許多回訪數次的客人表示「我的愛店就這樣沒了哭哭」。
牛室炙燒牛排「林口長庚店」以及「板橋府中店」日前在粉絲專頁雙雙發出公告，表示是「光榮結業」，感謝每一位曾經蒞臨店家的顧客，宣稱是「暫時告一段落，並非道別，有招一日會與您再會」。不知道是要換店址，還是之後要開更大間的旗艦店不得而知。
不少北部老饕常常去吃都感到不捨，表示「希望真的只是暫時告一段落！真的很好吃啊」、「板橋吃過這麼多牛排，真的是牛室自助吧最好吃，還會上不同菜色，希望貴店是擴大營業而不是永不相見」、「我的愛店就這樣關了.....北部吃不到了啦」、「傻眼，才想說這禮拜要去吃就關了，北部沒有牛室了啦！」
牛室炙燒牛排突然關2間店！Google評價高、超多YouTuber拍過
事實上，牛室炙燒牛排最早是於2018年在台中起家，招牌就是以平價牛排加上自助吧的形式銷售，跟我家牛排、貴族世家相同，後來因為隨著我家牛排旗艦店開始興起，又讓buffet+牛排的餐廳獲得起死回生的機會，牛室炙燒牛排也搭上這股風潮，加上自家的自助吧品質優，擄獲許多老饕的胃口，聲量口碑完全不輸給我家牛排、貴族世家，全台最多開到9間分店，分布在北中南都有。
仔細查看牛室炙燒牛排的分店Google評價，幾乎每間都有4.3顆星以上的高分，在YouTube上搜尋店家資訊，也可以看到有許多YouTuber都有去朝聖過，像是Joeman在平價和奢華吃到飽對決中，就有將牛室炙燒牛排列入其中，只要329元就能夠吃到飽，實在是非常划算，這回一口氣關掉2間分店，著實讓許多北部老饕感到相當意外。
牛室炙燒牛排聖誕限定套餐吃爆！全台7間門市一次看
雖然牛室炙燒牛排關掉北部2間分店，不過現在全台在中部及南部還是有7間門市，最近因應聖誕節到來，到年底推出「聖誕限定澎湃套餐」，包括「孜然烤小羊肩排套餐 $669（原價$770）」、「韓式帶骨牛小排套餐 $729（原價$830）」，只要點餐就可以任選百元飲品1杯+極上海老炸蝦2隻+自助吧炸物、濃湯、義大利麵、熱炒區、甜點、港式點心、手工披薩無限享用，想吃的老饕不要錯過活動囉！
🟡牛室炙燒牛排BEEF HOUSE全台7間門市資訊
台中大墩店
電話：04-2320-2230
地址：台中市南屯區大墩路689號
台中大里店
電話：04-24812481
地址：台中市大里區德芳南路445號
高雄鳳山店
電話：07-7807575
地址：鳳山區青年路二段477號
台南海安店
電話：06-2510630
地址：台南市北區海安路三段606號
高雄自由店
電話： 07-3501390
地址：高雄市左營區自由三路531號
崇德洲際店
電話：04-24228080
地址：台中市北屯區崇德路三段689號
中科玉門店
電話：04-24638533
地址：台中市西屯區玉門路31號
資料來源：牛室炙燒牛排BEEF HOUSE臉書
