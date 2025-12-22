我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會舉辦海洋科技專案成果發表會活動，有歷年參與海洋科技專案的產官學研團隊與會，共同展現研究成果。。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任秘書劉國列致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會科技文教處處長林麗英(中)與作專題演講的日本橫須賀亞太研究理事會(Yokosuka Council on Asia-Pacific Studies)政策研究主任Dr. Stephen R.Nagy及資深研究員James Hartman互動熱絡。(圖／海洋委員會提供)

行政院海洋委員會於今(22)日，在高雄展覽館305會議室，舉辦2025年海洋科技專案成果發表會，邀集歷年參與海洋科技專案的產官學研團隊齊聚一堂，共同呈現我國在海域安全、智慧監測、感測技術、污染治理、海洋保育技術與自主水面及水下載具技術等領域的最新研究成果，期邁向海洋科技國家。海洋委員會海洋科技專案成果發表會，是由海洋委員會主任秘書劉國列主持，海洋委員會科技文教處處長林麗英、科長孫嘉良、高雄科技大學教授翁健二、中山大學特聘教授邱永盛、成功大學教授劉大綱、財團法人船舶及海洋產業研發中心副執行長詹明憲、日本橫須賀亞太研究委員會政策研究主任Dr. Stephen R.Nagy、資深研究員James Hartman等人，以及有近200位科技研究者與應用單位代表與會，充分展現我國海洋科技研發之能量。海洋委員會主任秘書劉國列表示，海洋委員會為展示政府與學研單位推動海洋科技合作，積極打造我國自主海域安全意識能力與海域治理技術鏈，以及呼應總統賴清德探索海洋政策，以期台灣海洋科技跨越關鍵門檻，乃舉辦此一海洋科技專案成果發表會，以科技為帆、以知識為舵為主軸，期領航我國邁向海洋科技國家。劉國列指出，海洋科技是國家治理的新基礎，也是國際競逐的新焦點，我國正站在這場全球浪潮的最前線，海洋委員會於2025年9月發布的國家海洋政策白皮書也明確說，要建構安全海洋、永續海洋、繁榮海洋，科技就是最重要的基礎，過去我們做技術，今天我們建能力，希望未來要形成一套永續運作的智慧海洋治理系統，這一切都意味著我國正準備好以更成熟的科技體系，迎向更複雜的海洋挑戰。海洋委員會為為深化國際交流並引入前瞻視角，會中邀請日本橫須賀亞太研究理事會(Yokosuka Council on Asia-Pacific Studies)政策研究主任Dr. Stephen R.Nagy及資深研究員James Hartman進行專題演講，聚焦海域安全意識(MDA)與區域合作下的科技部署。日本橫須賀亞太研究理事會政策研究主任Dr. Stephen R. Nagy以「暗船」偵測為主軸，說明整合衛星SAR、AIS分析與人工智慧可提升即時監控與預警能力，並指出資料共享與系統互通是建構韌性監測網絡的關鍵，而資深研究員James Hartman則從海軍能力與海洋政策方向切入，分析東北亞在資訊協作與能力互補上的挑戰，並探討太空與商業監測、無人載具及資料處理等新世代技術，如何促進更有效率的區域海上合作，讓與會學者專家獲益良多。