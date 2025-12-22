我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨7位立委於上周末前往中國廈門參加台商協會活動，《自由時報》報導稱他們是「鬼鬼祟祟赴中」，並質疑藍營一方面高喊要彈劾總統賴清德，一方面又赴中國「領旨」，引來國民黨大動作召開記者會反嗆。對此，政治工作者周軒認為根本是老調重彈，更調侃「最欣賞」藍委陳玉珍，勇敢承認幫忙邀請國民黨團立委赴中。周軒表示，還以為國民黨早上開記者會，要解釋為什麼在台灣發生嚴重社會事件的當下，一群人週末卻跑去中國，又是老調重提，沒想到真的有新亮點，陳玉珍承認代為邀請其他藍委赴中國參加廈門台商協會33週年慶，幫台商與台胞做事、兩岸溝通往來，理由正當、光明正大，沒有鬼鬼祟祟這回事。周軒續指，翁曉玲則說自費赴中國參加台商活動，犯了什麼滔天大罪，綠媒大作文章，不當連結國防預算；至於吳宗憲稱「綠媒」從名門正派淪為側翼、抹紅產業鏈捕風捉影、寫小說。「不是嘛，你們就是有去嘛，裡面我最欣賞的就陳玉珍委員啦。」周軒嘲諷，有做就是有做，勇敢承認她就是幫忙邀請國民黨團立委去中國，讚啦。