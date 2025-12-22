去年0403強震，造成新北土城一處公寓建築被列為危險建築，這處建築也成為「新北市危險建築物580專案計畫」首案，新北住都中心表示，該案住戶都相當有共識，半年就整合50％住戶意見，今（22）日上午在新北市長侯友宜見證下，和漢皇集團漢吉建設孫正乾董事長完成簽約。
因強震成危險建築 不到1年整合完畢
「新北市土城區清水段103地號1筆土地都市更新事業」基地位於明德路一段、明德路一段20巷、延吉街296巷及金城路二段所圍街廓，面積約1157坪，403地震發生後，在同月經評估成為403震損紅單危險建築物。
5月社區立刻開始自行整合，並向新北住都中心申請580專案計畫。經過不到1年的時間，社區住戶同意重建比率超過80%，今（2025）年6月公告招商，並順利成為580專案計畫首宗招商成功案件。
未來本案將興建地上16層、地下4層全新住宅大樓，延續周邊綠帶與社區步道系統串聯，形塑便利宜居的完整生活圈，並導入低碳節能與綠建築設計。新北住都中心將與漢皇集團漢吉建設攜手打造安全宜居、永續共榮的新社區，實現居民對「回家」的期待，重拾家的歸屬感。
「580專案計畫」首案 侯友宜：將持續推動改建
市長侯友宜致詞時表示，社區在去年0403大地震後，因建築物受損被判定為紅單建築，隨即展現了高度凝聚力與行動力，並在住都中心陳純敬董事長率領團隊積極協助下，順利完成招商作業，成為「580專案計畫」首宗招商成功的案件。市府將持續推動危險建築物社區的重建工作，讓新北市成為更安全、宜居的城市。
新北住都中心陳純敬董事長表示，「危險建築物580專案計畫」鼓勵居民主動凝聚共識、跨出重建第一步。「土城清水案」居民在403地震後，在市府與住都中心的協助下，於短時間內成功凝聚共識並順利完成招商，充分展現公私協力的成果，也具體實現居民齊心重建、安全回家的共同願景。
「新北市危險建築物580專案」是什麼？
該專案計畫主要為鼓勵市民自行整合凝聚一定意願（危險建築物社區自行整合意願達逾50%後就可提出申請），再由新北市及新北住都中心投入資源，協助提供方案評估，並適度導入新北都更大聯盟專業技術，由新北住都中心以公辦都更方式公開評選委託都市更新事業機構為實施者，推動後續都市更新事業。
資料來源：新北住都中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
「新北市土城區清水段103地號1筆土地都市更新事業」基地位於明德路一段、明德路一段20巷、延吉街296巷及金城路二段所圍街廓，面積約1157坪，403地震發生後，在同月經評估成為403震損紅單危險建築物。
5月社區立刻開始自行整合，並向新北住都中心申請580專案計畫。經過不到1年的時間，社區住戶同意重建比率超過80%，今（2025）年6月公告招商，並順利成為580專案計畫首宗招商成功案件。
未來本案將興建地上16層、地下4層全新住宅大樓，延續周邊綠帶與社區步道系統串聯，形塑便利宜居的完整生活圈，並導入低碳節能與綠建築設計。新北住都中心將與漢皇集團漢吉建設攜手打造安全宜居、永續共榮的新社區，實現居民對「回家」的期待，重拾家的歸屬感。
市長侯友宜致詞時表示，社區在去年0403大地震後，因建築物受損被判定為紅單建築，隨即展現了高度凝聚力與行動力，並在住都中心陳純敬董事長率領團隊積極協助下，順利完成招商作業，成為「580專案計畫」首宗招商成功的案件。市府將持續推動危險建築物社區的重建工作，讓新北市成為更安全、宜居的城市。
新北住都中心陳純敬董事長表示，「危險建築物580專案計畫」鼓勵居民主動凝聚共識、跨出重建第一步。「土城清水案」居民在403地震後，在市府與住都中心的協助下，於短時間內成功凝聚共識並順利完成招商，充分展現公私協力的成果，也具體實現居民齊心重建、安全回家的共同願景。
該專案計畫主要為鼓勵市民自行整合凝聚一定意願（危險建築物社區自行整合意願達逾50%後就可提出申請），再由新北市及新北住都中心投入資源，協助提供方案評估，並適度導入新北都更大聯盟專業技術，由新北住都中心以公辦都更方式公開評選委託都市更新事業機構為實施者，推動後續都市更新事業。
資料來源：新北住都中心