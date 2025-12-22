我是廣告 請繼續往下閱讀

▲檢警於房間內發現張文自製的15支汽油彈，其中11支裝在於北車時所拖行之相同推車行李箱內。（圖／翻攝畫面）

▲張文用30公分長刀奪走3條無辜生命，其戰術背心上另綁有1長2短的刀械。（圖／翻攝畫面）

▲ 張文犯案時所穿的戰術背心，綁了1長2短一共3把刀。（圖／翻攝畫面）

台北市人來人往的台北車站、中山站19日驚傳一起隨機殺人案，一名27歲男子張文於台北車站丟擲煙霧彈，持刀砍死上前阻擋的余姓男子，變裝後往中山地下街逃逸至中山站，再度於大馬路丟煙霧彈並隨機砍傷民眾後墜樓，造成3名無辜民眾身亡。張文於今年1月承租位於公園路的套房，而後於犯案前3天搬至南京西路附近一處旅館居住，如今內部也曝光了。據了解，老家在桃園楊梅的張文，疑似已預謀犯案長達1年半的時間，於今年1月先在台北市中正區公園路租屋，而後在17日即犯下隨機殺人案的前3天，獨自一人扛著行李從租屋處搬到鄰近中山站、誠品南西店的一處旅館投宿。警方循線至該間旅館內搜索，可見房內坪數不大且相當凌亂，僅有床頭櫃、梳妝台以及單人床。另檢警於房內的推車行李箱內，發現其自製的11支汽油彈；床上則放有4支被包裹的汽油彈。警方調查，張文於去年4月起密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質物品，後於今年1月假借生存遊戲名義，透過網購平臺買入24顆煙霧彈，同年11月續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性易燃物品等。而張文在中山區犯案後往百貨頂樓逃，在墜樓前卸下的其中一件物品為戰術背心，背心上綁了1長2短一共3把刀，另作案用的30公分凶刀則沾滿血跡。