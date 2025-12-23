我是廣告 請繼續往下閱讀

倒數不到十天！TPASS通勤月票，購買悠遊卡的民眾可以領取交通部公路局補助的100元購卡金，民眾必須在12月31日前靠卡領取購卡補助，截至目前仍有2.6萬人尚未登錄申請。另外，悠遊卡公司提醒，TPASS2.0常客回饋金還有7.1萬人尚未靠卡領取。為讓民眾輕鬆、快速拿到回饋金，悠遊卡公司在悠遊付APP推出「靠卡領回饋金」功能，民眾只需透過手機，將悠遊卡輕靠感應，即可快速完成領取回饋金。9月該功能上線以來，累積2萬2,000人次使用靠卡領回饋金。民眾只需開啟手機上的悠遊付Easy Wallet APP，進入「悠遊卡加值機」，將超級悠遊卡輕靠於手機背面上方，即可隨時隨地領取TPASS2.0常客回饋金（TPASS2.0卡面樣式為2個綠圈）或領取交通部公路局補助的100元購卡金，回饋金秒入帳，大幅提升整體使用便利性，打造真正「有感」的便民體驗。除了可透過悠遊付 APP「靠卡領回饋金」功能領取外，TPASS 2.0常客回饋金或購卡金也提供實體通路領取，使用者可持已完成登錄的悠遊卡前往統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商及美廉社等指定通路，以靠卡方式領取回饋金。悠遊卡公司也提醒民眾，請儘早完成領取，別讓回饋金與自己擦身而過。未來，悠遊卡公司也將持續攜手政府單位、交通業者等，陸續把更多補助、回饋整合進「靠卡領回饋金」機制中，建構完善的數位支付與便民服務生態圈。