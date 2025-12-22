威力彩第114000102期今（22）日開獎，由於威力彩已經連續15期槓龜，因此今晚威力彩頭獎獎金衝上2.9億元，本期獎號於晚間8點30分透過直播開出，今彩539以及威力彩獎號陸續揭曉。《NOWNEWS今日新聞》將即時更新12月22日（周一）威力彩、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，提供彩迷快速查詢，快來看看億萬富翁中的幸運兒是不是你！

🟡12月22日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第114000102期）

威力彩：第一區05、16、21、25、32、34，第二區08

今彩539：02、22、24、27、38。
39樂合彩：02、22、24、27、38。

3星彩：3、0、2。
4星彩：6、0、9、0。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲威力彩頭獎7.8億中了怎麼辦？律師蘇家宏建議，第一步要先在中獎彩券背面簽名，小心沒先做這件事，好幾億的獎金就歸零了。（圖／記者徐銘穗攝）
▲威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元。（圖／記者徐銘穗攝）
🟡威力彩「玩法、開獎時間、獎金規則」懶人包

威力彩是台灣獎金最高的彩券遊戲，每期頭獎保底高達2億元。玩法分為兩區選號：第一區從01至38中選出6個號碼，第二區則從01至08中選出1個號碼，即完成一注投注，每注售價100元。開獎時間固定在每週一、週四晚上8點半，投注截止至當晚8點整。

開獎時會先從第一區抽出6個號碼，再從第二區開出1個號碼，合計7個數字即為當期中獎號碼。若想抱回億元頭獎，必須精準命中兩區號碼；若僅對中第一區6碼、第二區未中，則可獲「貳獎」，雖然獎金依舊豐厚，但與頭獎相比有著好幾倍差距，淪為「悲情幸運兒」。因此，威力彩最常見的包牌方式，就是會將第二區01至08通通買下，配上一組心儀的號碼。
 

