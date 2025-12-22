我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾欣凌為《陽光女子合唱團》練舞，還會被女兒嫌跳不好。（圖／記者蘇詠智攝）

▲陳意涵在《陽光女子合唱團》有不少哭戲，也被其他女星認為非常會哭。（圖／記者蘇詠智攝）

▲何曼希是《陽光女子合唱團》大膽啟用的新秀演員。（圖／記者蘇詠智攝）

陳意涵與鍾欣凌在《陽光女子合唱團》都扮演受刑人，卻都沒有被要求拍「脫衣驗身」的場面，不像其他主演女星。陳意涵自嘲是「太平公主」的體格，如果衣服一扯可能直接露點，怕變成限制級、影響票房。《陽光女子合唱團》撮合陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚及新人何曼希演犯人，下了戲大家像是在女生宿舍一樣，感情很好。導演林孝謙表示監獄有規定不能穿有鋼圈的內衣，脫衣驗身的情節不會不合理，但是還是先給女星們意見表，請她們填寫能接受的尺度，那時就只有鍾欣凌和陳意涵沒被要求填寫、直接從這埸戲剔除。影片畢竟重點是歌舞表演和催淚感人的劇情，並沒有要渲染情色話題，鍾欣凌避開脫衣，逃不掉載歌載舞的考驗，直接呼比演歌舞劇還難，偏偏女兒很會跳舞，看到她練舞還會有不屑的表情，她大嘆：「小孩真的是照妖鏡。」最後她在家只能「心𥚃跳」、要不就趁工作空檔練動作，至少工作人員不敢笑她。片中大家都有流淚的場面，因此變成哭功大賽，陳意涵被公認掉眼淚的功力一流，聊天聊到一半被叫去拍，馬上就能淚光閃閃，一喊卡就自動切換模式，跟大夥兒開心網購下單。她表示不會把角色情緒帶回家，一定要讓自己全部空掉才能有新的東西進來，而她也得天獨厚，拍哭戲不會流鼻涕，始終保持淒美的模樣，問她這麼會哭的祕訣，她只建議其他女生要先喝夠水，眼睛才有淚能流出來。從1200多人海選出來的新秀何曼希，為這部片要苦練鋼管舞，練到腿上全是瘀青。她本身的個性與片中的不良少女相差十萬八千里，有一場戲被要求落下1滴眼淚，陳意涵、安心亞、孫淑媚站在她身後等她哭，又突然開始下雨，讓她壓力超級大，最後終於完成，她坦言：「我是被逼急了才哭出來。」在不拍戲的時候，眾家女星私下互揪團購，陳意涵與陳庭妮發起大家買電子書，空檔時她們還會討論書單。陳意涵笑言喜歡看推理謀殺或是奇幻類型，鍾欣凌跟安心亞、孫淑媚則熱衷心靈療癒類，一起感染文字的魅力，也成為演出《陽光女子合唱團》的意外收穫，片子將於12月31日在全台正式上映。