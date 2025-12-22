我是廣告 請繼續往下閱讀

烏克蘭國防部情報局近來公布一段通話錄音顯示，一名駐紮在烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）的俄羅斯軍人，因為嚴重糧食短缺而表示準備對戰友下手進行食人行為，甚至直言「不在乎割誰，我想吃東西。」烏克蘭國防部情報總局（HUR MOU）在臉書上發文，公布了一段通話音檔，並在聲明中表示，這是來自札波羅熱俄軍陣地的「最新恐怖篇章」，「由於糧食短缺，佔領者們正磨利刀刃，準備吃掉年輕的同僚。」在公布的錄音檔中，可以聽見一名俄羅斯士兵表示自己已準備好殺害戰友，並稱他和其他人正在尋找年輕的目標。該名士兵說：「我已經磨好刀了，我不在乎割誰——我想吃東西。」情報局指出，食人行為正逐漸成為俄軍士兵之間愈來愈常見的現象。例如，今年6月曾有消息指出，1名隸屬俄羅斯第68近衛步兵師（68th Guards Rifle Division）的士兵，據稱靠著吃掉戰友存活了兩週。先前，烏克蘭情報總局也曾發布過另一段俄軍攔截通話，證實了俄軍內部的食人案例。在該錄音中，一名俄國士兵表示，一名原被列為失蹤的軍人，實際上是被「戰友」吃掉了。烏克蘭情報總局藉此提醒，在烏克蘭的俄羅斯戰俘每日可獲得三餐供應，並鼓勵有意願者可以透過「我想活下去」（I Want to Live）計畫自願投降。據烏克蘭武裝部隊總參謀部的最新數據，俄軍在過去一天內又在戰場上損失了1090名士兵。