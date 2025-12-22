我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「桃源Bleu&Book」書店開幕日，眾多愛好藝文人士前來參與開幕活動。（圖／業者提供）

▲「桃源Bleu&Book」書店園藝景觀由CNFlower凌宗湧總監設計規劃。（圖／業者提供）

▲「桃源Bleu&Book」書店空間與「新潤 安曼莊園」接待中心完美相融。（圖／業者提供）

12月20日新潤建設機構與「桃源Bleu & Book」書店於「安曼莊園」接待中心舉行合作簽約儀式暨開幕座談茶會，眾多藝文界人仕到場共同見證台灣居住文化與建築產業的重要里程碑。新潤建設將長期與「桃源 Bleu & Book」書店合作，實踐「讓文化走進建築」的企業精神本質，期待嶄新的文化座標，讓「書店」成為未來「安曼莊園」居住者日常生活中的一環。新潤建設在取得新光三越大有店的基地與產權後，以「複合宜居」作為建築規劃思維，在與基地相鄰的商業空間中，希望尋求更多志同道合的夥伴，建立起有質感的社區型商場，能滿足大眾日常所需的機能，未來「安曼莊園」的住戶就近就能享受便利生活，這種「複合式宜居」開發理念，將高品質住宅、商業空間與人文教育深度結合，希望透過「桃源Bleu & Book」書店的正式進駐，為開發案注入商業動能與人文溫度，這不是只為吸引市場目光，更是為了打造能讓消費者安居、讓生活加溫的「超青安」方案。為回應桃花源意象，書店入口廣場由頂級花藝品牌CNFlower設計規劃，以閱讀一座花園為題，從全日照到雨林植物、走入幽靜的峽谷，銀色結構與植栽共構光影層次，象徵從現實步入幽境的意境。整體空間則由知名設計師謝文智聯手規劃設計，在設計語彙與場域情感之間取得精緻平衡，讓這間書店不僅是閱讀的場域，更是生活美學的延伸與感官經驗的整合，走入書店，如同步入陶淵明筆下的幽境，是寧靜的隱世之所，人們在此閱讀，宛如沈浸於一片茂密的知識森林之中。「桃源Bleu & Book」與「安曼莊園」接待中心空間巧妙整合，不僅是一間最具獨特美學的書店，更將成為桃園民眾日常可及的文化基地，書店周邊被自然環境圍繞，鄰近學校社群，是當地居民與學生的閱讀中心，民眾在賞屋之際，也能享受閱讀樂趣，順便品嚐咖啡，期待這間書店能長久陪伴桃園人一同成長，從書出發，延伸出生活的感性脈絡，構築出桃園城市中難得的文化日常。開幕日期｜ 2025 年 12 月 20日(週六)營業地址｜ 桃園市桃園區民光東路83號B1營業時間｜ 每日 10:00 – 19:00營業電話｜(𝟎𝟑)𝟑𝟑𝟕-𝟖𝟐𝟐𝟐社群資訊｜ IG：@bleubook2016 ｜ FB：Bleu & Book