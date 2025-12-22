我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，今（22）日舉辦首播記者會，主持群、節目NPC一同出席。（圖／記者朱永強攝）

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，今（22）日舉辦首播記者會，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，暢聊拍攝趣事。在第二單元「歡迎光臨黎明別館」才加入的黃偉晉，坦言在錄影過程中一度動怒，坦言自己因怕熱所以很少接外景，結果錄影時，不僅沒開冷氣，還要在狹小的場地玩踢毽子，讓他忍不住發飆，雖是以開玩笑的口吻，但他透露當下真的發火了，氣說：「在這麼熱的地方，怎麼可以沒有冷氣？」回家後他還自我反省。會不會太草莓族，而今受訪時黃偉晉提到這段插曲，自嘲這樣很像大頭症。身為主持群之一的黃偉晉，坦言自己非常不耐熱，所以很少接外景節目，而《百分之一相對論》不僅在夏天拍攝，還必須穿著長袖，讓黃偉晉直言非常需要冷氣。怎料，進組才第二天，黃偉晉就熱到發瘋，他表示有冷氣但沒開，還要玩踢毽子，再加上節目NPC始終不放水，讓他氣喊：「不能放水嗎？」黃偉晉表示，雖當下是開玩笑的口吻，但其實是真的發火，因為本身耐熱程度真的很差，再加上不想被別人聞到汗臭味。事後，黃偉晉直言：「我回去還自我反省，想說會不會太草莓族。」另外，在第三單元〈梅花梅花幾月開〉中飾演老師的温昇豪，完成24小時不停機的拍攝，他坦言翻班真的很累，再加上他的角色無法清楚知道劇情走向，讓他直呼：「我快抓狂了！」不過，曾擔任過戲劇製作人的他，也高度讚許節目的企圖心，說：「看到北藝大被大改造成高中教室，甚至還有很多科幻場景，就覺得很感動，台灣要製作這樣質量高的節目真的不容易，又是全新的嘗試。」標榜「沉浸式」實境節目的《百分之一相對論》，今記者會上也將節目拍攝道具原封搬到現場，主持群陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本全員到齊，另外還邀請到温昇豪、周曉涵、姚以緹、孫沁岳、吳念軒、鄭茵聲、喬瑟夫、鄭煒齡（Rin）、MAX、蔡南雲、林采婕、蔡昀希、馮庭揚、潘永安、陳品瑄、陳彥君、曹芯瑜、陳家毅等助陣出演的NPC群。《百分之一相對論》節目將於2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播，1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。