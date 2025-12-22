我是廣告 請繼續往下閱讀

啟點行銷股份有限公司（以下簡稱啟點行銷），今(114)年母親節公益義賣後，在12月19日舉辦「愛的啟點，星兒快樂方城市」公益包場電影欣賞活動，邀請新北市政府社會局補助辦理社團法人新北市自閉症服務協進會所屬服務據點—樹林星安日間照顧中心的學員、家長、社工及教保老師共23人，前往影城共度溫馨午後。此次活動不只是一場電影欣賞，更是一次為星兒家庭打造「無差別、零負擔」的社會參與機會，也展現啟點行銷長期關注在地社福需求的熱心公益。對於一般家庭而言，進戲院看電影或許是再平常不過的休閒；但對於自閉症或心智障礙者家庭來說，這往往是一條充滿挑戰的路。家長常因擔心孩子無法久坐、或因興奮發出的聲響引來周遭異樣眼光，甚至擔心打擾他人而不得不放棄帶孩子走進影廳的機會。這次，啟點行銷看見了這份「想去卻不敢去」的隱性需求，特地採取「全廳包場」的形式舉辦活動。啟點行銷總經理郝柏涵表示：「這次我們舉辦公益包場，主要就是觀察到一個現象：對一般家庭來說，進電影院是件簡單的事，但對星兒家庭來說，卻是充滿壓力的挑戰。因此，我們希望創造一個友善接納的空間。在這裡，星兒們可以跟著電影劇情盡情歡笑，甚至興奮大叫，完全不用擔心任何異樣眼光；最重要的是，我們希望能給這些孩子們一段最暖心自在的聖誕回憶。」為了讓這趟旅程更加順暢無礙，啟點行銷團隊貼心安排了專車接送服務，免去機構師生們自行往返奔波的辛勞。活動現場，企業同仁更親手遞上精心準備的餐盒，讓學員們在觀影前補充滿滿能量。從踏上專車的期待、享用美食的滿足，到影廳內自在的歡笑聲，每一個環節都充滿了企業對細節的考量與陪伴的溫度。活動尾聲,新北市自閉症服務協進會總幹事張雅玲代表協會頒贈感謝狀給啟點行銷,並特別致贈由星兒們親手組裝的自閉症協會2026新年禮盒給郝柏涵總經理。這份承載著孩子們努力與心意的禮物,讓這場公益活動成為一次真正雙向交流的溫暖旅程。啟點行銷致力於落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理）指標，將商業行銷的專業轉化為推動社會共融的力量。透過與新在地社福單位的緊密合作，啟點行銷期盼能持續發揮企業影響力，不僅提供物質上的支持，更希望能喚起大眾對「友善環境」的重視，讓每一位特殊孩子都能在城市中找到屬於自己的快樂方城市。