我是廣告 請繼續往下閱讀

12月23日節日一次看

天皇誕生日是日本國定假日！意義、慶祝儀式一覽

▲平成時代的明仁天皇誕生於12月23日，因此自1989年至2018年間，12月23日一直是日本的天皇誕生日，同時也是全國放假的重要日子，圖為明仁天皇身穿黃櫨染御袍舉行退位奉告儀式。（圖／美聯社／達志影像）

東京鐵塔67年前正式營運！曾是世界最高自承式鋼鐵結構

▲東京鐵塔為東京的重要象徵，也成為國內外觀光客造訪日本時的必訪景點之一。（圖／NOWNEWS資料照）

12月23日在不同國家具有多重意義。在日本，這一天曾是平成時代天皇明仁的誕生日，自1989年至2018年皆為國定假日，象徵皇室制度與時代更迭；瑞典則慶祝希爾維亞王后壽辰；蘇丹與南蘇丹將此日訂為兒童節，凸顯對兒童權益的重視。此外，東京鐵塔也於1958年12月23日舉行竣工儀式並正式營運，紅白相間的配色是為了航空交通管制規定，成為東京最具代表性的地標之一，見證日本戰後發展與觀光文化的演進。天皇誕生日是日本重要的國定節日，用來慶祝在位天皇的生日，日期會隨著天皇更替而調整。平成時代的明仁天皇誕生於12月23日，因此自1989年至2018年間，12月23日一直是日本的天皇誕生日，同時也是全國放假的重要日子，具有高度象徵意義。隨著德仁天皇於2019年即位，天皇誕生日也改為2月23日。現行制度下，每逢天皇誕生日，皇居長和殿會舉行祝壽儀式，天皇家族成員出席，並開放民眾進入皇居前廣場，向天皇表達祝賀。東京鐵塔是日本最具代表性的地標之一，1958年10月14日完工，並於同年12月23日舉行竣工儀式，宣告正式對外營運。自此之後，東京鐵塔成為東京的重要象徵，也成為國內外觀光客造訪日本時的必訪景點之一。至於東京鐵塔紅白相間的配色，並不是為了致敬日本國旗，而是因為航空交通管制規定，且每五年都要重新粉刷一次。東京鐵塔的設計以巴黎艾菲爾鐵塔為藍本，建塔所使用的鋼鐵中，約有三分之一來自韓戰期間美軍坦克的廢鐵。完工後曾是世界最高的自承式鋼鐵結構，現為日本第二高的建築物，僅次於東京晴空塔。除了觀光收入外，東京鐵塔至今仍肩負訊號傳輸功能，為NHK、TBS及富士電視台等媒體提供廣播與電視訊號服務。