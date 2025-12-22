我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣永續健康福祉協會理事長劉興華教授開幕致詞。（圖／台灣永續健康福祉協會提供）

▲台灣食品安全促進協會理事長劉宗德名譽教授總結致詞表示，「減法生活」並非放棄，而是回歸健康本質。（圖／台灣永續健康福祉協會提供）

因應現代社會健康風險日益複雜，社團法人台灣永續健康福祉協會攜手社團法人台灣食品安全促進協會，於2025年12月20日在國立臺灣大學醫學院103講堂舉辦「2025年終成果報告會—減法生活、永續未來」。活動匯聚醫學、公共衛生、營養、藥學及法制等領域專家，從「減害、減糖、減壓」三大面向，探討全民健康與永續生活的新方向。本次活動由台灣永續健康福祉協會理事長劉興華教授主持開幕，並邀請台灣世界展望基金會林啟峰董事長、敏盛綜合醫院趙家德副院長蒞臨致詞。與會貴賓一致肯定，唯有透過跨領域合作與科學對話，才能回應當代健康挑戰，讓公共政策與生活實踐相互接軌。第一場次以「從風險到管制—新型菸品令人困惑之管制政策邏輯」為主題，由台灣食品安全促進協會秘書長孫銘宗博士報告。孫博士指出，新型菸品快速發展，使傳統管制思維面臨考驗，現行行政管制政策如忽略產品風險差異，恐難有效降低整體健康風險及危害。他呼籲，未來政策應回歸科學證據，導入風險分級與減害管理，才能兼顧公共健康與社會現實。第二場次由台灣永續健康福祉協會顧問張永博士主講「不是所有菸都一樣：一張減害光譜看懂風險差別」。張博士根據國際科學證據，說明不同尼古丁產品在健康風險上的相對差異，並指出「完全轉換」是評估減害效果的重要前提。他也提醒，減害概念僅作為既有成人吸菸者之公共衛生討論工具，對非吸菸者及青少年而言，不接觸任何菸品仍是最安全的選擇。第三場次聚焦飲食議題，由益富實業營養科學中心賴姿璇營養師帶來「減糖飲食與健康」專題分享。她指出，國人長期攝取過量糖分，已成為慢性病與代謝失衡的重要風險來源。透過減少隱藏糖、補充優質蛋白質與選擇當季在地食材，不僅有助健康管理，也能減輕環境與家庭負擔，落實「永續飲食」理念。第四場次則從生活壓力切入，由桃園市藥師公會顧問楊嘉慶博士主講「生活減壓與身心健康之道」。楊博士分享實用的壓力調適觀念，強調良好作息、適度運動與簡單生活練習，是現代人維持身心健康的重要基礎。他指出，減壓不是短期療法，而是可長期實踐的生活態度。活動最後，由台灣食品安全促進協會理事長劉宗德名譽教授進行總結致詞。他表示，「減法生活」並非放棄，而是回歸健康本質，透過降低風險、減少過量及調整生活節奏，為個人與社會創造更大的健康與永續價值。未來，協會也將持續推動以科學為本的公共健康倡議，深化社會對永續健康的理解與行動。