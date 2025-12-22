我是廣告 請繼續往下閱讀

越南總理范明正（Phạm Minh Chính）週日主持會議，正式宣布在河內設立國際金融中心（IFC），並公開成立協調委員會，由常務副總理阮和秉擔任主席。這一舉措被視為越南在深化對外開放與金融改革上的重要里程碑，標誌著國家在「革新與發展」道路上的新階段。范明正在會上指出，國際金融中心的建立不僅是現實需求，也是根據越南自身優勢與潛力的戰略決策。IFC將助力國家在全球資金流重組的背景下，形成獨具特色的金融生態系統，並推動可持續發展。他強調，越南的目標並非直接與其他區域或全球金融中心競爭，而是尋求差異化發展，透過特定政策和機制打造互補互聯的模式，從而提升國家金融市場的效率與質量。此次IFC的成立預期將為越南帶來多重利好，包括提升國際金融地位，成為全球金融安全網的重要環節；創造低成本、有效的大規模資金動員渠道，用於基礎設施戰略建設；並為本土企業提供國際化發展平台，接軌全球先進治理標準。范明正要求各部委、地方政府以及相關機構確保IFC的各項措施和任務得到有效落實，並呼籲國內外合作夥伴與投資者積極參與和支持項目發展。同時，他強調需改革管理思維，打造以服務為導向的營商環境，並以國際標準保障專家和投資者的生活與工作安全。他最後表示，雖然前方挑戰仍多，但在全國政治系統的共識、企業界與民眾的積極參與，以及國際友人的支持下，越南有望打造一個「自由、數位化、綠色、安全、透明、競爭、高效且可持續」的國際金融中心，為國家邁向繁榮與現代化奠定堅實基礎，並帶動整體經濟與社會進入新時代。