吃飽飯之後就會突然很睏想睡覺，似乎在近年來已經成為常態現象，許多年輕人遇到這個問題，並將吃飽想睡這個現象稱作「暈碳」。對此，醫師蕭捷健也詳細解說「暈碳」發生之原因，同時表示：「會暈碳，代表你的身體在抗議你對它太極端」，並公布了解決辦法，只要照做就不怕在辦公室昏昏欲睡囉！
「暈碳」真實起源曝光！醫師認證：脂肪都堆起來了
減重醫師蕭捷健近期在臉書粉專發文提到：「很多人以為『暈碳』只是吃飽想睡、很幸福？真相是：暈碳的當下，往往也是身體最容易「囤積脂肪」的時刻。」
蕭捷健醫師補充，許多人以為不吃澱粉會瘦，卻往往陷入「長期壓抑後爆食」的惡性循環。當人體空腹太久或長期戒斷澱粉，一旦攝入大量碳水化合物，血糖會如火箭般飆升。此時，胰臟為了救火會分泌大量胰島素，將過剩能量轉化為脂肪堆積在腹部與大腿。
隨之而來的，是因為胰島素作用過猛導致血糖瞬間「墜樓」，引發大腦斷電、手抖、嗜睡等低血糖反應，這就是所謂的「暈碳」，蕭捷健強調：「會暈碳，代表你的身體在抗議你對它太極端。」不僅讓人精神不濟，更會讓你下一餐感到更餓，陷入越吃越胖的陷阱。
該如何避免「暈碳」發生？醫師傳授正確吃飯指南
針對許多人遭遇「暈碳」的困擾，蕭捷健也提供了3招解決辦法，完整內容如下：
一、建立碳水防護網
永遠不要讓澱粉裸奔進胃裡！吃澱粉前，先吃足夠的蛋白質（肉、蛋、豆）和纖維（菜）。它們能像緩衝墊一樣，讓血糖爬樓梯，而不是坐電梯。
二、挑選食物種類
原型食物（地瓜、糙米、燕麥）比精緻澱粉（白吐司、麵條）好，因為它們分解慢，胰島素不用加班，脂肪就不容易堆積。
三、控制總量
與其一餐爆吃一大碗飯然後暈倒，不如把碳水分散在整天，讓血糖維持平穩的波浪線。平穩的血糖 ＝ 燃脂的環境。
營養師加碼攻略防暈碳！改變用餐習慣比喝咖啡提神更有效
除了飲食內容，營養師張馨方也補充，「吃太快」與「不動」也是暈碳主因。她建議民眾應調整餐盤比例為「半盤蔬菜＋足量蛋白質＋適量全穀類」，並放慢進食速度增加咀嚼。此外，餐後進行10到15分鐘的輕度活動，能促進葡萄糖利用，對於提神與穩定血糖的效果，甚至比餐後灌咖啡更有效。
最後，蕭捷健醫師也補充，下次吃飽若覺得精神很好、不昏沈，恭喜你！這餐吃對了，脂肪沒機會賴在你身上！
資料來源：減重醫師 蕭捷健、Vivi營養生活話
我是廣告 請繼續往下閱讀
減重醫師蕭捷健近期在臉書粉專發文提到：「很多人以為『暈碳』只是吃飽想睡、很幸福？真相是：暈碳的當下，往往也是身體最容易「囤積脂肪」的時刻。」
隨之而來的，是因為胰島素作用過猛導致血糖瞬間「墜樓」，引發大腦斷電、手抖、嗜睡等低血糖反應，這就是所謂的「暈碳」，蕭捷健強調：「會暈碳，代表你的身體在抗議你對它太極端。」不僅讓人精神不濟，更會讓你下一餐感到更餓，陷入越吃越胖的陷阱。
該如何避免「暈碳」發生？醫師傳授正確吃飯指南
針對許多人遭遇「暈碳」的困擾，蕭捷健也提供了3招解決辦法，完整內容如下：
一、建立碳水防護網
永遠不要讓澱粉裸奔進胃裡！吃澱粉前，先吃足夠的蛋白質（肉、蛋、豆）和纖維（菜）。它們能像緩衝墊一樣，讓血糖爬樓梯，而不是坐電梯。
二、挑選食物種類
原型食物（地瓜、糙米、燕麥）比精緻澱粉（白吐司、麵條）好，因為它們分解慢，胰島素不用加班，脂肪就不容易堆積。
三、控制總量
與其一餐爆吃一大碗飯然後暈倒，不如把碳水分散在整天，讓血糖維持平穩的波浪線。平穩的血糖 ＝ 燃脂的環境。
營養師加碼攻略防暈碳！改變用餐習慣比喝咖啡提神更有效
除了飲食內容，營養師張馨方也補充，「吃太快」與「不動」也是暈碳主因。她建議民眾應調整餐盤比例為「半盤蔬菜＋足量蛋白質＋適量全穀類」，並放慢進食速度增加咀嚼。此外，餐後進行10到15分鐘的輕度活動，能促進葡萄糖利用，對於提神與穩定血糖的效果，甚至比餐後灌咖啡更有效。
最後，蕭捷健醫師也補充，下次吃飽若覺得精神很好、不昏沈，恭喜你！這餐吃對了，脂肪沒機會賴在你身上！
資料來源：減重醫師 蕭捷健、Vivi營養生活話