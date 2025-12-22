我是廣告 請繼續往下閱讀

▲炎亞綸（右）第一次公開自己跟阿本（左）相戀9年。（圖／翻攝自阿本本人FB）

那個不能被承認的年代 連約會都成為壓力來源

▲因為對未來的不確定性，炎亞綸（如圖）最終沒能跟阿本走到最後。（圖／大浪娛樂 提供）

不能結婚的未來 讓感情停在原地

男星炎亞綸近日登上薔薔節目《薔栗膠》，罕見對外完整談起過往感情經歷，他首度親口承認，與同為演藝圈好友的阿本曾交往長達9年，這段關係也是他至今為止時間最長、情感最深的一段戀情，同時親自揭曉分手主因，2人甚至吵到砸電視爆發「流血事件」，最終還是和平分手當好友。回顧當年相處狀態，炎亞綸坦言兩人交往時正處於社會氛圍尚未成熟的年代，即使只是單純外出吃飯，也必須刻意避人耳目，他提到這段感情從一開始就背負著「必須低調」的壓力，讓原本正常的相處，被迫變成一種需要計算與躲藏的生活模式。面對外界眼光與媒體關注，阿本相對謹慎，而他自己則希望感情能回歸日常，不被過度消費，這樣的差異也逐漸累積成心理負擔。談及分手關鍵，炎亞綸語氣平靜卻坦率，直言2人並非因背叛或重大衝突分開，而是「少了一個繼續走下去的理由」，他透露雙方曾給過彼此許多機會，但日常中的摩擦逐漸放大，例如對隱私界線的看法不同、情緒管理方式落差，都讓爭執變得頻繁，當一次次修補無法換來真正的安心時，感情中的耐心與熱度也在現實壓力下慢慢被磨光。炎亞綸也提到，當年最大的無力感，來自於對未來的想像被現實卡住：無法公開、不能結婚、還得時時防備外界眼光，即使已經像家人般熟悉彼此，也不知道下一步該往哪裡走。為了填補生活空缺，阿本和炎亞綸2人甚至一起養狗，試圖為感情創造新的重心，但最終仍無法回答「然後呢？」這個問題。分手後狗狗由阿本照顧，他則偶爾前往探望，彼此關係轉為另一種形式的陪伴。談到相處細節，炎亞綸也自嘲2人爭執場面相當戲劇化，甚至形容像在演八點檔，他笑說雙方個性都不算溫和，曾在激烈爭吵中發生「流血事件」，還有一次阿本一氣之下砸壞他剛購入的液晶電視，遙控器直接卡在螢幕裡，場面失控又荒謬，然而即便如此，他仍強調2人最終選擇用成熟方式收尾，分手後沒有撕破臉，反而認同彼此是一起成長的家人，如今仍維持朋友關係。