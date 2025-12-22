我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫藝真（左）是今年的青龍獎影后，但被質疑不該拿獎，她在IG補講感言以及PO跟玄彬的合照，用高EQ回應外界。（圖／IG@yejinhand）

婚後回歸大銀幕 夫妻同步被肯定更具意義

▲玄彬（如圖）談到怎麼愛上孫藝真時，直言：「就像水慢慢滲進布料裡，不知不覺就被浸濕了。」（圖／翻攝自YouTube요정재형）

3歲兒首度被形容曝光 「漫畫等級五官」引熱議

南韓演藝圈模範夫妻玄彬與孫藝真自2022年結婚後一舉一動都備受矚目，2人婚後低調經營家庭，卻仍在影壇交出亮眼成績。近日玄彬登上歌手鄭在炯的網路節目，罕見談及妻子與家庭生活，提到日前夫妻倆同時在青龍電影獎奪下影帝、影后時，他坦言那一刻「比自己得獎還要開心」，一句話瞬間閃瞎粉絲。主持人也在節目中提到2人的小孩：「這是我人生第一次看到，長得這麼像漫畫角色的小朋友。」也讓玄彬難得露出驕傲的表情。玄彬透露，這次獲獎的作品正好都是夫妻倆婚後重返電影圈的重要代表作，因此這份肯定對他而言別具重量，他形容當主持人唸到妻子名字時，自己內心的激動甚至超過站上台領獎的瞬間：「那是一種替對方感到驕傲的心情！」語氣中滿是溫柔與欣賞。節目中，鄭在炯也直球詢問玄彬：「是從什麼時候開始愛上孫藝真？」對此玄彬並未給出戲劇化的答案，而是以相當生活化的比喻回應，他表示感情並非一瞬間的火花，而是在拍攝作品、長時間相處與對話中自然累積：「就像水慢慢滲進布料裡，不知不覺就被浸濕了。」形容2人是在日常與理解中，逐漸走向彼此的人生。談到家庭生活，節目話題自然轉向夫妻倆極為保護隱私的3歲兒子，過去孫藝真曾私下向鄭在炯分享孩子照片，當時就讓他忍不住驚呼：「這是我人生第一次看到，長得這麼像漫畫角色的小朋友。」這番評語如今再次被提起，玄彬聽後也露出驕傲笑容，卻仍刻意保持低調，笑說自己今天連手機都沒帶：「本來就沒打算炫耀！」展現對孩子隱私的高度重視。被問到若孩子長得這麼可愛，是否會捨不得管教時，玄彬毫不猶豫地回答：「我就是一個很平凡的爸爸。」他坦言即使偶爾想嚴肅一點，兒子可能也會一臉困惑地看著他，讓他瞬間心軟，談起育兒點滴，玄彬臉上始終掛著笑容，從國際影星回到家庭角色的轉換，流露出截然不同卻同樣真誠的一面，也讓粉絲看見他婚後更加柔軟的一面。