我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德與行政院長卓榮泰拍板公布，中央選舉委員會新一波人事提名名單，其中，擬提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯出任副主委。資深媒體人周玉蔻直言，這是一項「十分高明」的人事安排，展現賴政府釋出政治和解善意的用心。發言人李慧芝指出，目前7名委員提名人選已確定，除游盈隆與胡博硯外，其餘5人包括黃文玲律師、國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲與輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治學系教授蘇子喬，任期皆至2029年11月3日止。行政院強調，待相關行政程序完成後，將把完整名單送交立法院行使人事同意權，期盼立法院能儘速審議通過，讓未來各項選務工作得以順利推動。周玉蔻在臉書發文指出，游盈隆長期被外界視為與民眾黨關係友好，甚至被形容為「柯友友」，在藍白於立法院居多數的政治現實下，這項提名不僅具高度政治觀察價值，也考驗藍白陣營未來在立法院的人事同意投票態度。她更點名關注民眾黨將如何表態，以及未來「公投是否綁大選」等關鍵選務議題，勢必成為政治焦點。周玉蔻直言，游盈隆的任命，顯示賴清德政府並非只從單一政治立場出發，而是展現思考力與和解誠意，是一項「有思考力及政治和解善意的安排」。