年底最受矚目大片《阿凡達：火與燼》終於盛大上映，全球各地首映票房累積已破3.45億美元，緊追《動物方城市2》，暫居2025年度亞軍，在台灣也有上映5天全台賣座1億
2470萬元的出色表現。不過觀眾口碑顯得有些兩極，雖然大多數人都承認視覺效果保持這系列讓人大開眼界的超高水準，情節發展上卻不太突出，又長達3小時17分，影響到整體的成績。
《阿凡達》系列片長太長 模式缺乏變化
《阿凡達：火與燼》導演詹姆斯卡麥隆在特效技術上比前兩集更成熟，找到理想的呈現方式，絕大多數的觀眾都知道，這部片要欣賞3Ｄ立體視效版本，潘朵拉星球的天然環境與奇珍異獸，再次讓觀眾驚艷，可是主角蘇利一家人，似乎又重複了上一集《阿凡達：水之道》的「捕抓、被救出來、又被抓、再被救出來」的循環，就算動作場面仍很刺激，模式不夠有變化，有些觀眾開始疲乏。
由於《阿凡達》系列是詹姆斯卡麥隆多年前就醞釀的點子，他對於潘朵拉星的生態有著滿滿的愛，儘管每一集都很長，潘朵拉星各種環境、生物，仍會在片中有不少篇幅的呈現，可是許多商業片觀眾只在意主角們的冒險而已，對於「生態影片」般的異獸畫面，興趣並不很高。
詹姆斯卡麥隆擅拍動作大場面 《阿凡達：火與燼》觀眾期待太大
過去詹姆斯卡麥隆最厲害的是，炮製匪夷所思的誇張大型動作場面，在《魔鬼終結者2》、《魔鬼大帝：真實謊言》等片都有精采無比的呈現。《阿凡達：火與燼》當然也有不少這種大場面，看起來卻不特別讓人感到新奇，因為蘇利一家人在前面兩集都已經上演過類似的情況，結尾結合海空的大戰，在前兩集也有極具氣勢的類似場面，《阿凡達：火與燼》新意稍缺。
目前在爛番茄網站上的觀眾評價，《阿凡達：火與燼》仍有91%的好評，似乎大多數的觀眾有在這部片中找到自己想要的娛樂效果，影評人給的分數就嚴苛不少，該網站上引用的275位影評中，平均好評度僅67%，不如前面兩集，至於北美票房是否真的受到影評影響，不妨繼續看下去。
