日相高市早苗「台灣有事」論，引發中日關係緊張，日本媒體《周刊郵報》披露，一間北京的日本料理店老闆證實，日本前駐中大使垂秀夫在北京聚餐時，遭中國公安監視、監聽，店內員工還被要求簽保密文件。被認為是對中強硬派的日本前駐中國大使垂秀夫，曾在2020年9月至2023年1月間在北京任職，但在卸任返日後，2024年接受文藝春秋專訪時，自爆曾遭中國當局竊聽。日媒《周刊郵報》22日報導，一名北京日式料理店的老闆也現身證實，當時是2021年春節的旺季，因為店內繁忙，不知道到訪的人是日本駐中大使。直到另一次與垂秀夫聚餐時，對方提及曾到訪他的餐廳，才知道當時的客人是垂秀夫。老闆表示，店內員工私下來說，垂秀夫來用餐當天，中國公安曾進行竊聽，公安一開始查看包廂時，還說不利於裝置設備，要求店家換到另一間包廂，並在新包廂內安裝監視器、竊聽設備，甚至還有公安直接潛入地下室，直接監聽對話內容。老闆一直到事後才知道當天有發生這些事情，這也讓他相當震驚。他也提到。店內員工被中國公安要求簽下「保密文件」，並被明確告知，若對外洩露竊聽行動，可能會被逮捕。老闆回憶說，自己是在某一次跟日本大使館人士喝酒時，提到從員工口中聽到的事情，讓使館人員很震驚。甚至隔天還把他叫去使館詳細說明狀況。報導提到，垂秀夫了解情況後，就將此次列為機密回報給外務省，也獲得外務省高度重視，只是垂秀夫卸任後就把事件公之於眾，讓使館很震驚。周刊郵報預告，今日的報導是系列文中的上篇，下篇將在2026年1月初出刊。