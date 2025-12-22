準備迎接2026年到來！今年全台最早的跨年煙火秀，即將在台北市兒童新樂園登場。官方更打造出史上首次「兩地三場」跨年秀，將連線紐西蘭跨年煙火，搭配園區內的兩場煙火秀，讓當天入園的遊客一口氣觀賞3場煙火；散場後還來得及趕場觀賞台灣最重要的台北101煙火，讓兒童新樂園堪稱最佳跨年首選。此外，在跨年晚會當天，也將公布獲得「免費入園一年」資格的幸運兒身分！
兒童新樂園同步紐西蘭跨年倒數！還有無人機、2波煙火秀
全台第一場跨年煙火就在台北市兒童新樂園！今年跨年夜，兒童新樂園首度打造史無前例的「兩地三場」跨年煙火秀，結合無人機表演與國際同步倒數，為親子族群帶來具國際視野的幸福跨年體驗。
活動當晚，晚間6時50分將率先進行長達480秒的無人機大秀，緊接著合計600秒的煙火秀，將於晚間7時及8時26分兩度施放。同時，園區也將於晚間7時與全球第一個迎接新年的國家紐西蘭同步連線，轉播當地地標「天空塔（Sky Tower）」的跨年煙火。這絕對是「台北第一」的兒童新樂園煙火秀，也是能與世界第一同步倒數的跨年新體驗。
兒童新樂園跨年夜營業時間延長！YOYO家族見面會讓小朋友嗨翻
兒童新樂園當日營業時間將特別延長至晚間9時30分。以「Break Through the Sky幸福心樂園」為主題的無人機表演，將在夜空中呈現「你好紐西蘭」、「Sky Tower」、摩天輪、「台北幸福」、2026 HAPPY NEW YEAR等圖像，搭配輕快音樂與璀璨煙火，點亮台北夜空。
此外，園區也規劃了YOYO家族見面會，讓親子一起唱跳同樂。民眾可購買「一日樂Fun券」，每張僅200元，即可在煙火登場前不限次數暢玩13項大型遊樂設施，包含海盜船、魔法星際飛車、叢林吼吼樹屋、旋轉木馬及摩天輪等，感受從白天一路玩到夜晚的跨年樂趣。
兒童新樂園第2000萬名遊客！免費入園1年幸運兒現身
本次跨年活動適逢兒童新樂園成立11週年重要里程碑，將於跨年夜公開見證第2,000萬人次入園的幸運時刻，並安排專屬祝賀儀式，讓孩子與家人一同分享榮耀與祝福。透過煙火、無人機、國際連線與親子互動節目的整合規劃，兒童新樂園不僅打造一場跨年活動，更以孩子為主角、全齡族群為對象，為台北留下溫暖而難忘的幸福城市記憶。
兒童新樂園2026跨年煙火活動資訊
時間：2025年12月31日18:00~21:30
地點：臺北市立兒童新樂園（臺北市士林區承德路五段55號）
煙火施放時間：12月31日19:00、20:26
無人機表演：12月31日18:50
活動亮點：台灣最早的跨年煙火施放、600秒煙火秀有2次、同步紐西蘭煙火秀觀賞、YOYO家族見面會。
資料來源：台北捷運官網
