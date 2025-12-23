我是廣告 請繼續往下閱讀

19日台北車站和中山站發生隨機攻擊事件，兇嫌張文先丟擲煙霧彈，並持刀對民眾發動攻擊，最終造成4人死亡、11人輕重傷，震驚全國，也讓台北市民人心惶惶。兇嫌張文最後墜樓身亡，導致犯案動機至今仍不明朗，為全力釐清真相，台北市警察局會同刑事警察局，立即成立聯合專案小組，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，全力追查案情。警方指出，張嫌犯案手法殘暴，且具一定計畫性，但其為何選擇在耶誕節前、人潮密集的商圈下手，是否涉及更深層的動機、仇恨，甚至是否有人從旁教唆或提供資助，目前仍待進一步釐清。為避免關鍵線索流失，專案小組決定發動全民協助偵查，緊急設立「1219專案檢舉專線」。警方呼籲，若民眾掌握任何與張文相關的重要資訊，包括犯罪工具（如刀械、煙霧彈）來源、案發前後的異常行蹤與交友狀況、是否曾出現激烈言論或不滿社會情緒，或其財務狀況是否有不明資金流入等情形，請立即撥打專線，協助警方儘速還原真相，確保社會安全。