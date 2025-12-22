我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站及捷運中山站的隨機傷人案，釀出多人傷亡，各界關注後續善後與賠償進度。台北市議員許淑華表示，她今（22）日以民政委員會召集人身分主持相關會議，強調市府將以「有尊嚴、有溫度」的方式，全力照顧所有受害者與家屬。許淑華指出，事件中受傷的11名民眾，醫療費用將由台北市政府全數協助。她特別要求市府，不應因戶籍或就醫地點不同而有所差別，只要事件發生在台北市，且具備相關醫療單據，市府就應負起責任。在撫卹方面，許淑華表示，3名不幸罹難的民眾，將由台北市政府各給予600萬元撫恤金，喪葬費用也全數由市府協助處理。保險理賠問題，許淑華說明，目前個案狀況不一。其中，余姓罹難者因案發地點位於捷運站內，將由台北捷運公司提供500萬元保險理賠；王姓罹難者案發於誠品南西店，已與誠品公司確認，將協助申請公司保險理賠。不過，蕭姓罹難者因事發時正在道路上騎車，現行保險適用範圍有限，理賠出現困難。許淑華坦言，這是目前最令人痛心、也最棘手的一案，她將持續與市府及相關單位溝通，尋找合法且可行的方案，協助蕭先生遺屬度過難關。許淑華也和法制局研議，受害者皆可依《犯罪被害人權益保障法》第57條，透過犯罪被害人保護協會申請最高180萬元的補償金，作為額外協助。