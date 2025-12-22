我是廣告 請繼續往下閱讀

捷運台北車站與中山站附近商圈19日晚間發生的無差別隨機攻擊案，造成兇嫌張文在內共4死11傷重大悲劇。針對外界質疑是監視器故障，以及跨年將至，台北捷運公司今（22）日提出檢討報告，包括將在重要車站導入AI監視器系統、透過App推播危安事件。北捷表示，當天並無任何一臺監視器故障，然而在台北車站B2層兇嫌路徑上其中一部錄影主機磁區於事發前一晚受損，可以看到即時影像但無法回溯。建置監視器畫面時，該站B2層區域設有四組NVR錄影主機，三組影像紀錄及回放功能皆正常運作，透過交叉比對追蹤兇嫌移動路徑，各樓層足跡全面涵蓋，沒有斷點，不影響辦案。捷運公司指出，17時39分行控中心通報捷警已比對到兇嫌特徵，並提供監視器畫面圖像給捷警勤務指揮中心，並未影響辦案。北捷表示，人員防護方面，因應同仁搶救需要，各站已發放簡易式防護面罩，提升緊急救護安全。另針對議員建議增加車站維安及監視器監看人力編制、監視設備功能升級預算，將依循相關程序爭取辦理。有關危安演練，將納入所轄地下街區域及涵蓋通報、廣播內容等。北捷表示，考量本案有41組探測器跨區作動，未來只要發生「多區域火災警報」即視同危安事件處理，擴充事件通知內容範本，並透過車站廣播、跑馬燈、公司官網，以及「台北捷運Go」App推播，提醒旅客留意並採取必要安全措施。重要車站導入監視器AI辨識功能，盤點市面上類似成熟產品，或是參考國際同業做法，本公司都會參考研議導入設置，提升系統安全。台北捷運公司總經理黃清信表示，車站站長肩負繁重的車站營運重任，業務涵蓋車站管理、運轉調度、旅客服務、異常狀況處理等。從監視器畫面可見，在事件發生當下現場狀況複雜，台北車站值班站長依照行控中心指示，已盡全力採取應變處置措施，並適時疏散旅客，除了在交委會會議中公開予以肯定外，公司將另外安排表揚。