▲謝金燕生子傳聞不斷，豬哥亮（如圖）前助理曾指稱楊宗憲就是親生父親。（圖／大尾鱸鰻 臉書）

藝人謝金燕今（25）日迎來51歲了！她於1990年出道，靠唱跳實力一路站穩台語電音天后位置，舞台上火力全開，而私底下她對感情狀態是低調到不行。2009年，謝金燕爆出早在12年前就已生子，後來她也承認此事，並盼外界給予空間。多年來，謝金燕兒子的生父身分也不斷引發外界猜測，豬哥亮生前曾透露，當時是大兒子謝順福陪她去生產，大兒子知道生父身分，但身為謝金燕父親的他卻一無所知；不過，對此謝順福澄清自己也不知道真相，讓事情再添上一層神祕面紗。2016年，豬哥亮手捧鮮花現身小巨蛋，想在謝金燕演唱會上來個父女大和解，不過沒成功如願。後來，豬哥亮也錄了約10分鐘的影片，解釋想當時是看門票沒售罄，想替女兒幫忙催票，之後便提起自己從沒見過孫子，只知道當時是大兒子謝順福陪她遠赴美國產子，更坦言謝順福知道孩子的爸是誰，但身為外公的他卻不知道，語氣充滿無奈。關於謝金燕兒子的生父究竟是何方神聖？多年來演藝圈流言蜚語不斷，舉凡與她傳過緋聞的楊宗憲、王識賢或是黃少祺，都被點名過。豬哥亮2017年癌逝後，其戴姓前助理跳出來爆料，指出楊宗憲就是生父，還透露這消息是謝順福告訴他的，不過他話鋒一轉又說，楊宗憲搞不好自己也不清楚有這回事，讓整件事更添神祕色彩。大前輩白冰冰多年前巧遇楊宗憲時，也曾單刀直入詢問他是否就是生父，不過面對追問，楊宗緯始終保持誠懇態度再三否認，堅稱自己並非當事人。後來，謝順福也出面澄清，強調除了妹妹謝金燕本人，沒人知道真相，外界所有對號入座的言論都僅是毫無根據的臆測。12月25日的壽星不只有謝金燕！還有台灣演員桂綸鎂、台灣歌手潘俊佳、韓國演員都想友、日本演員武井咲、韓國演員金旻奎、韓國女團AfterSchool隊長朴嘉熙、韓國男團MXM成員林煐岷，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！