氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄表示，台灣今（23）日受晴朗天氣影響，清晨輻射冷卻明顯，各地早晚偏涼，白天則回暖舒適。最新預測顯示，冷空氣將於明天下午南下，北台灣率先轉涼轉濕，週四至週六冷氣團影響最明顯，聖誕節天氣將是北台灣濕冷、中南部日夜溫差大。此為入冬第二波大陸冷氣團，最低溫恐下探10度，高山雪線下探至約3000公尺，若水氣配合，部分高山有零星降雪機率，民眾需留意保暖與天氣變化。
今晨最低溫新竹關西11.8度！天氣晴朗穩定、早晚偏涼
吳德榮指出，昨日各地白天最高溫約落在24至30度之間，清晨因天氣晴朗、輻射冷卻效應明顯，截至清晨5時02分，本島平地最低氣溫出現在新竹關西鎮，僅11.8度，其餘地區平地低溫多在14至16度左右。
今晨觀測顯示，台灣附近雲層結構較為鬆散，東半部外海仍有降水回波。根據最新歐洲中期預報模式（ECMWF）模擬，今日至明日上午季風減弱，各地天氣穩定、晴朗，氣溫明顯回升，白天感受舒適略偏熱，早晚則偏涼。預估今日氣溫，北部16至28度，中部14至30度，南部15至30度，東部15至29度。
入冬第二波冷氣團明起報到！低溫下探10度、高山可能降雪
明天下午起冷空氣逐漸南下，北台灣率先轉為陰冷，氣溫一路下滑。週四至週六（25日至27日）冷空氣影響最為明顯，北部及東半部有局部降雨機率，北台灣呈現濕冷型態，需特別注意保暖；中南部平地則多為多雲到晴，白天仍算舒適，但清晨與夜間偏冷，山區偶有零星降雨機率。
吳德榮提醒，隨著模式略為調強，本島平地最低氣溫可能下探至10度左右，台北測站亦可能降至14.4度，符合入冬第二波「大陸冷氣團」的條件。同期雪線高度預估下降至約3000公尺，包括合歡山、雪山及南湖大山等高山區域，若水氣條件配合，不排除出現零星飄雪情形。
週日季風逐漸轉乾，北台灣降雨趨緩，天氣轉為多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫小幅回升；下週一（29日）季風持續減弱，各地天氣轉晴，整體氣溫進一步回暖，但東半部仍不排除零星降雨。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，昨日各地白天最高溫約落在24至30度之間，清晨因天氣晴朗、輻射冷卻效應明顯，截至清晨5時02分，本島平地最低氣溫出現在新竹關西鎮，僅11.8度，其餘地區平地低溫多在14至16度左右。
今晨觀測顯示，台灣附近雲層結構較為鬆散，東半部外海仍有降水回波。根據最新歐洲中期預報模式（ECMWF）模擬，今日至明日上午季風減弱，各地天氣穩定、晴朗，氣溫明顯回升，白天感受舒適略偏熱，早晚則偏涼。預估今日氣溫，北部16至28度，中部14至30度，南部15至30度，東部15至29度。
明天下午起冷空氣逐漸南下，北台灣率先轉為陰冷，氣溫一路下滑。週四至週六（25日至27日）冷空氣影響最為明顯，北部及東半部有局部降雨機率，北台灣呈現濕冷型態，需特別注意保暖；中南部平地則多為多雲到晴，白天仍算舒適，但清晨與夜間偏冷，山區偶有零星降雨機率。
吳德榮提醒，隨著模式略為調強，本島平地最低氣溫可能下探至10度左右，台北測站亦可能降至14.4度，符合入冬第二波「大陸冷氣團」的條件。同期雪線高度預估下降至約3000公尺，包括合歡山、雪山及南湖大山等高山區域，若水氣條件配合，不排除出現零星飄雪情形。
週日季風逐漸轉乾，北台灣降雨趨緩，天氣轉為多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫小幅回升；下週一（29日）季風持續減弱，各地天氣轉晴，整體氣溫進一步回暖，但東半部仍不排除零星降雨。