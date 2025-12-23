我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院昨（22）日公布中選會委員提名名單，主委確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆、副主委則提名東吳大學法律系教授胡博硯。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉預祝游盈隆成功，並讚他是個正派、耿直的人，正派是這個社會最缺乏的一種素質，在民進黨裡找不到。行政院發言人李慧芝昨表示，國民黨與民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，院長卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定，將提名游盈隆擬任委員並為主委，另提名胡博硯擬任委員並為副主委。而吳子嘉昨在《董事長開講》祝賀游盈隆獲得提名，並表示游盈隆和他年齡相當，在這個情況下還為國服務，他非常敬佩，並預祝成功。吳子嘉指出，游盈隆是個正派、耿直的人，而「正派」是這個社會最缺乏的一種素質，這在民進黨裡找不到，且游盈隆有一個優點，就是不太會妥協，也不會偷雞摸狗，雖然有很多人不喜歡游盈隆，但游盈隆還是會講真話，並且堅持自身看法。不過，吳子嘉也坦言，現在的氣氛有點怪，因為在野陣營上周剛決定要彈劾總統賴清德，現在又要表決一個包括朝野私下溝通好的中選會委員人事案，讓表決的氣氛很奇怪。這個人事案不知會破局還是成局？但基於他對游盈隆的理解，他相信游盈隆的人格非常適合中立、堅守原則的職務。