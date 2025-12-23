我是廣告 請繼續往下閱讀

2027年攻台能力與區域威脅

根據路透社取得的一份美國戰爭部報告草案，其中強調了北京日益增長的軍事野心，在最新的三處發射井基地中，部署了超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM），且對軍備控制談判缺乏興趣。報告更稱「中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力」。這份報告草案凸顯了中國日益增長的軍事野心，指出中國正以快於其他擁核國家的速度擴張並現代化其武器庫。其中最受到關注的是，中國可能在蒙古邊境的三個基地的發射井，部署了超過100枚使用固態燃料的東風-31型（D-31）洲際彈道飛彈。儘管戰爭部過去曾披露這些發射井的存在，但這是首次確認其中已裝填的飛彈數量。對此，戰爭部拒絕置評。這份報告草案並未指出這些新部署飛彈的潛在目標。美國官員指出，在提交給國會之前，報告內容仍可能有所調整。對此，中國則將此類軍事擴張的報導斥為「抹黑與詆毀中國，並刻意誤導國際社會」。中國駐華盛頓大使館則回應表示，中國始終「奉行自衛防禦的核戰略，將核力量維持在國家安全所需的最低水平，並恪守暫停核試驗的承諾」。美國總統川普（Donald Trump）上個月曾表示，可能正著手規劃與中國及俄羅斯進行「去核化」談判。不過，路透社取得的戰爭部報告草案指出，北京似乎並未展現出參與相關對話的意願。報告直言：「我們持續觀察到北京完全沒有表現出追求此類措施，或進行更全面軍控討論的興趣。」報告指出，中國在2024年的核彈頭庫存仍處於600枚出頭，這反映出「與前幾年相比，生產速度有所放緩」。但核擴張仍在持續，預計到2030年之前，中國將擁有超過1000枚核彈頭。這份報告草案詳述了中國軍事擴張的細節，並且提出警告：「中國預期在2027年底前具備對台作戰並取得勝利的能力」。報告分析，北京正持續精進以「強制手段」奪取台灣的軍事方案，其中一種可能選項，包括對距離中國本土1500至2000浬範圍內目標發動打擊。報告警告，如果這些打擊達到足夠規模，將嚴重挑戰並干擾美軍在亞太衝突地區的部署。