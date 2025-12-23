2025年聖誕節即將來臨，交換禮物再次成為年底聚會的指定橋段，送什麼才能不踩雷成為熱門話題。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，整理近一年「聖誕交換禮物」相關討論發現，香水與香氛類穩坐人氣冠軍，零食則因安全又好玩緊追在後，玩偶、鑰匙圈等可愛系小物也備受青睞。網友普遍認為，交換禮物關鍵不只在價格，而是實用性、驚喜感與是否符合多數人喜好，只要搭配巧思與包裝，就能讓節日氣氛大加分。

2025聖誕節交換禮物排行榜

🥇香水／香氛

🥈零食

🥉玩偶

4.吊飾／鑰匙圈

5.蛋糕

6.衣服

7.保養用品

8.手機

9.咖啡

10.酒

▲（圖／取自《Social Lab社群實驗室》www.social-lab.cc）
▲在聖誕節交換禮物排行中，香水與香氛類穩坐人氣冠軍，零食則因安全又好玩緊追在後，玩偶、鑰匙圈等可愛系小物也備受青睞。
交換禮物「香氛類」人氣奪冠！最有儀式感、CP值高

從聲量表現來看，「香水／香氛」類商品討論度居冠，被不少網友視為最有儀式感的選項。無論是香水、香氛蠟燭或擴香產品，都能替生活增添氛圍，因此經常被列為交換禮物首選。有不少網友點名小容量香水禮盒，認為品牌節慶限定包裝精緻、價格友善，是預算有限時的高CP值選擇。

不過，也有人直言「聖誕節交換禮物送香氛蠟燭會爛嗎」，引發兩派爭論，有人直言「可能太多人送了，又都差不多，所以少了驚喜感」，也有人認為「味道跟質感是關鍵」，提醒香味偏好相當主觀，挑選時應以清淡、大眾取向為佳。

▲17世紀的義大利，據傳曾流行一種名為「托法娜仙液」的神祕香水，能殺人無形。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲無論是香水、香氛蠟燭或擴香產品，都能替生活增添氛圍，因此經常被列為交換禮物首選。
交換禮物安全牌又討喜！零食、玩偶一票人超愛

緊接在後的是討論熱度同樣不低的「零食」類禮物。許多網友認為，只要外觀好看、口味有特色，零食幾乎不會出錯，更是交換禮物中的安全牌。有網友分享「餅乾交換禮物遊戲的玩法」，每個人準備各色糖果餅乾，再將相同顏色的糖果或餅乾同時拋出搶奪，做法立刻吸引眾人討論「這個遊戲好像很好玩」、「下次聚會也可以來試試」、「最愛這種刺激的遊戲」，讓零食不只好吃，還能成為活動氣氛的催化劑。

除了實用型禮物，療癒系商品同樣受到關注，其中英國玩偶品牌Jellycat被頻繁點名。有網友提問「聖誕交換禮物如果送Jellycat收到的人會開心嗎」，底下立刻湧入回覆「遇到Jellycat毫無招架能力，抽到一定開心到爆」、「這是什麼夢幻禮物」，顯示柔軟可愛仍是跨年齡層的送禮優勢。相較之下，「吊飾／鑰匙圈」則因體積小、價格彈性大，加上造型選擇多元，被視為小額交換禮物的穩定選項。

▲（圖／翻攝自IG@jellycat）
▲英國玩偶品牌Jellycat在今年聖誕節交換禮物被頻繁點名，有網友提問「聖誕交換禮物如果送Jellycat收到的人會開心嗎」，不少人直呼一定會開心到爆。
