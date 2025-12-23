我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「Cheap」近期時常評論政治時事，網路上便開始出現質疑他立場的聲浪。對此，Cheap昨（22）日發文指出，懷疑他的人直接說他「收紅錢」，他會請律師一個個告，然後讓台灣檢調好好調查他，影射的也會一起告，別以為沒事。同時，Cheap也自辯「可以同時『愛台灣』並『批評民進黨的爛政策』」，如果網友覺得抹紅他可以拯救選票，那麼請繼續表演。Cheap昨發文表示，自從YouTuber「說真話的徐某人」公開一段音檔，說阿共要收買他，然後底線是「不能罵習近平」後，一堆人在影射他、丁特、鐘明軒、館長。笑死，不敢罵習近平？懷疑他的人，直接說他收紅錢，他會請律師一個個告，然後讓台灣檢調好好調查他，一翻兩瞪眼。影射他的也會一起告，別以為沒事喔。套句翁達瑞的話：阻止抹黑的方法就是提告，你們同意教授說的吧？Cheap怒批，「愛國主義是無賴最後的避難所」這句話簡直是為你們量身打造，這些人不會跟你理性討論，反正民進黨一定是對的，大罷免、拒發1萬元、拒絕副署都是為了國家好。他們不會跟你理性討論（因為無腦），或是發現辯不過你、自己邏輯不通時，會直接抹紅你，說你是中共同路人、收了阿共的錢，那麼一切就說得通了。Cheap也說，愛台灣不是愛民進黨，他們腦容量小到無法理解，一個人可以同時「愛台灣」並「批評民進黨的爛政策」。解決不了民怨，就想解決提出問題的人，這才是台灣民主真正的毒瘤。當無法解釋大罷免為什麼 32：0 、無法說明為什麽不得民心時，唯一的救命稻草就是抹紅，把所有反對的人都抹成中共同路人，煩不煩啊？如果你覺得抹紅可以拯救選票，那麼請繼續你的表演。