我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運台北車站、中山站周邊19日發生無差別殺人事件，兇嫌張文還先丟擲煙霧彈，造成3位民眾死亡，震驚社會，網路上對兇嫌是否為「第五縱隊」、「被中國收買」的質疑也甚囂塵上。對此，網紅「四叉貓」昨（22）日斷言，張文郵局存摺積蓄才9萬元，受到指使或收買的可能性不高，因為對岸收買網紅去罵人的月薪都不只這些錢了，如果真的是對岸要花錢買死士，應該會有巨額的金錢供他在最後這段日子去玩樂，結果張文赴死前最豪華的享受，竟然只是台北車站二樓美食街的680元牛排。四叉貓昨發文指出，根據已知事實，張文的郵局存摺有當兵加上當保全的積蓄約9萬多元，他媽每3個月會匯款3萬元進去（平均1個月1萬元），扣掉每個月房租17000元（他媽資助的不夠繳房租），最近2年總共有14筆金額存入，約在數千元至1萬多元不等，而死亡後，帳戶只剩下39元，應該還有他皮夾裡用一千元鈔票買統一豆漿找的錢。名下財產只有1台老機車，和其他比較值錢的大概就筆電之類。四叉貓大膽猜測：張文就讀資訊系，成績應該不錯，根據以前的計畫報告書以及專題，張文懂人臉辨識程式，也會寫數據分析app，另外應該也喜歡打電玩，也許可能有接領現金的電腦資訊相關的委託案，又或者是靠販售遊戲虛擬寶物維生，等拿到現金之後，花剩的再存入郵局帳戶去扣房租，不過2年才存14筆，感覺只能節儉地活著。另外，四叉貓也認為，張文全身10萬的裝備（含煙霧彈）應該也是省吃儉用存很久，所以張文受到別人（對岸）指使或收買的可能性不高，因為對岸收買網紅去罵人的月薪都不只這些了，如果真的是對岸要花錢買死士，應該會有巨額的金錢供他在最後這段日子去玩樂吧？結果張文赴死前最豪華的享受，竟然只是台北車站二樓美食街的680元牛排。但在有更多證據出來之前，只能先懷疑不採信。四叉貓更提到，講白一點，如果張文真的是對岸死士，結果赴死前吃最豪華的是680元牛排，還不敢點最貴的那個，傳出去將來誰要當對岸死士？