航班取消率突破四成

安全警告與政治局勢影響

在日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」相關言論，引發中國強烈不滿之後，並祭出多項反制措施，時至今日日中關係仍未見緩解。數據顯示，中國與日本之間的航空市場未見復甦跡象，1月份已有超過2100架次自中國大陸飛往日本的航班遭到取消，未來兩週更有46條航線將出現「零航班」的情況。根據環球時報、南華早報等媒體報導，據中國「航班管家」提供的數據，1 月份中國與日本之間的往返航班共計取消了2195架次，整體取消率高達40.4%。在這些受影響的航程中，有46條航線在未來兩週內已取消了所有預定航班，這也使得中日雙方共38座機場受到影響。據該平台資料，被停飛的航線包括：瀋陽—大阪、成都—大阪、南京—福岡等航線。這46條航線涵蓋的中國城市包括上海、杭州、成都與重慶；對應的日本機場則包含大阪、名古屋、札幌、鹿兒島、長崎、沖繩及東京。據南華早報收集的資訊顯示，所有被取消的航班均由中國航空公司運營，涉及中國大部分主要航空公司，包括中國國際航空公司、中國東方航空公司、海南航空公司、廈門航空公司和四川航空公司。報導稱，12月已有1900個航班被取消，佔12月預定航班的40%以上，預計下個月取消的航班數量還會進一步增加。這次大規模航班取消恰逢中國1月1日至3日的新年假期。中日航線的冷清與近期緊張的雙邊關係密切相關。在高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，中國文旅部於11月16日發布公告，建議中國公民避免前往日本旅遊。根據新華社報導，文旅部在官網聲明中引用了外交部的旅遊提醒，指出中國公民在日本的安全環境惡化，並提及日本領導人近期針對中國台灣問題發表的挑釁性言論，認為存在安全隱憂。