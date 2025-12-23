我是廣告 請繼續往下閱讀

中選會主委懸缺已久，行政院22日公布提名名單，由台灣民意基金會董事長游盈隆擔任主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，其他委員也包含藍白兩黨推薦名單，將函請立法院審議。成大電機系教授李忠憲說，有些人認為這樣的提名是爛招，但關鍵是，民進黨政府必須說服支持者，如果這樣的名單還被否決，那未來不會再有人事案可以過關。李忠憲說，行政院公布中選會主委名單後，有人認為此為巧妙布局，也有人認為是失策安排，顯示相關人事案爭議不小，游盈隆具綠營背景，卻獲白營支持，藍營立委亦關注民進黨是否會全力相挺，凸顯當前立法院政治結構下，人事案審查高度政治化的現況。李忠憲說，國民黨只是「要拉民進黨下來」，在這個前提之下什麼都無所謂，共產黨來統治也無所謂，因此即使可以提名國民黨裡面道德比較良好的耆老之類，但這種聰明人通常也不會在這時候來淌渾水，綠藍白也不會有共識。李忠憲說，重點是民進黨要加強溝通，這個局勢說是簡單，就是立法院被共產黨佔領，但複雜的程度可能沒有幾個人搞得清楚。總統賴清德和民進黨要怎麼跟大家溝通？現實就是「如果我完了，大家都完了！」問題可以這麼說嗎？敢這麼說嗎？一直撐在那裡，原因不就是這樣嗎？