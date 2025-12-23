我是廣告 請繼續往下閱讀

中選會主委懸缺已久，行政院22日公布提名名單，由台灣民意基金會董事長游盈隆擔任主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，其他委員也包含藍白兩黨推薦名單，將函請立法院審議。粉專「聲量看政治」直言，中選會人事案將成藍白紅「政治開戰與利益交換」的黑暗籌碼。「聲量看政治」分析指出，在人事案屢遭杯葛的政治氛圍中，問題早已不是「誰來當官」，而是「未來選舉的裁判，能不能被藍白紅拿來談條件」，當國會多數陣營試圖將選務機關的人事，也一併納入兩岸與內部政治角力，民主制度的底線已被推向極限，選舉制度本身正面臨前所未有的壓力。對於中選會的重要性，「聲量看政治」指出，中選會負責選區劃分、投票與開票程序，以及選舉爭議裁定，實質掌握民主選舉的遊戲規則。對藍白陣營而言，2026年地方選舉攸關地方政治版圖與政治存亡，其重要性遠高於一般行政機關，真正關心的不是人選，而是「這個裁判可不可以被談判」。「聲量看政治」認為，中選會人事卡關並非偶然，而可能是一種策略操作。只要人事案遲遲無法過關，選務體系就會持續處於不穩定狀態，而這種不確定性本身，就是一種政治武器，足以在選前對執政黨形成長期壓力，讓制度運作陷入被動。針對游盈隆等人的提名，「聲量看政治」指出，即使看似相對中立，也不代表政治攻防會因此停下，因為真正的核心不在個人，而在中選會所代表的選舉制度主導權。藍白陣營追求的不是「完全中立」的裁判，而是「具有談判空間」的裁判，以便在制度層面取得更多影響力。「聲量看政治」分析，透過卡住中選會人事，藍白陣營釋放的政治訊號十分明確，即若執政黨希望選務運作順利，就必須在選舉制度、爭議處理標準，甚至其他政策議題上讓步，「這是一場典型的制度勒索，將行政人事轉化為談判籌碼。」該粉專進一步指出，隨著政治氣氛逐漸降溫，操作手法也將變得更加冷靜而現實。人事卡關未必會透過公開衝突呈現，而是以檯面下精密計算的政治交換為主要形式。表面上強調依法審查、替選務把關，私下卻可能將中選會視為高價政治籌碼，交換更大的利益。針對最壞情況，「聲量看政治」警告，若中選會人事案被無限期拖延，勢必造成領導真空，進而影響選務準備。即使沒有具體事證，只要社會質疑氣氛成形，就足以動搖2026年選舉的公正性與民主信任，讓選舉制度本身陷入危機，當選務機關被當成政治交換籌碼，選舉不再只是人民的權利，而可能淪為權力者的工具。