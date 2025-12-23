我是廣告 請繼續往下閱讀

近日，中國網路流傳，北京七環高速G95隧道內一輛油罐車發生碰撞後起火爆炸，許多車輛被炸毀、隧道被炸塌，人員傷亡慘重，屬於重大事故。但截至目前，未見中國官方通報該起事件。根據新唐人、人民報等媒體報導，中國網友發布的影片顯示，事情發生在首都環線高速G95河北省保定市涿州方向都衙隧道，當時一輛油罐車遭追尾後爆炸起火，隧道也被炸到坍塌。從影片中可以看到，爆炸發生時，隧道內火光沖天，濃煙滾滾。爆炸後，隧道內一片狼藉，滿地車輛殘骸，多達20多輛車嚴重毀損，有些車輛已經被炸得支離破碎，車輛裡面的人員狀況讓人堪憂。許多中國網友在社群平台上發文透露「事發時隧道裡面有幾十輛車，人基本上都沒有跑出來。」、「好多車都炸了，隧道都塌了，火著了兩天。」、「隧道裡油罐車爆炸涉及幾十輛車，死傷很嚴重，逆向隧道也都是煙」。有一名途經都衙隧道的網友向紅星新聞表示，17日晚上7點30分左右，他行經都衙隧道附近，就發現到路堵塞，車輛無法前進。該名網友稱：「我聽到類似爆炸的響聲，並看到現場有煙塵。堵車的時候前面有人去查看，回來也這麼說。」同時，她還看到現場陸續有警車、救護車、清障車等趕往事故現場處置。紅星新聞記者19日上午致電淶水縣都衙村村委會，一名工作人員稱：「大約在12月17日晚上七八點左右，都衙隧道那裡確實發生了交通事故。」但該工作人員稱自己對事發具體情況尚不知情。針對網傳此次交通事故致人員受傷的情況，淶水縣醫院門診部一名工作人員稱：「確實有收治都衙隧道事故中的傷者。」這起重大事故造成至少數十人死傷，但央視和新華社等主流媒體卻是集體噤聲，甚至有網友因為上傳了相關貼文而惹上麻煩。據中國九派新聞報導，一名網友表示自己在18日時轉發「野三坡高速隧道事故」影片，表達「期盼一切平安」，當天就接到到自稱「河北高速交警保定支隊野三坡大隊」工作人員的電話，要求刪除在微博上發布的影片內容。電話錄音顯示，對方稱自己是「河北高速交警保定支隊野三坡大隊」的工作人員，該網友要求對方提供警號、姓名，但被拒絕。工作人員又稱自己沒有在執法，沒有必要給網友提供警號和姓名，「我是在跟你溝通這件事。誰給你說是執法了？」這名網友後續指控，對方在拒絕表明身份情況下，要求其刪除微博內容，最後甚至辱罵他「傻X」就掛斷電話。這次隧道爆炸事件發生在17日晚上，但多名途經的司機表示，到19日下午該路段仍未恢復通車。 在都衙隧道發生的交通事故具體情況究竟如何，傷亡人數多少，至今沒有官方通報。