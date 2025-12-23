我是廣告 請繼續往下閱讀

丟丟妹（李明珊）靠直播爆紅，但她已經3、4天沒開播，她也透過臉書分享，前幾天因為心臟劇痛掛急診，回憶當下簡直比生小孩還痛，「我覺得我的命快要死在那裡。」她復工後暴瘦身形也讓許多粉絲擔心不已。丟丟妹在臉書分享送急診經過，當時心臟痛到去撞圍欄，比生小孩還痛，把全家人都嚇壞，送醫後照了斷層掃描，還打了嗎啡止痛，但她的症狀依舊不減，反而加劇，「整個上半身，我的內臟都在痛！」接著全身起紅疹，出現嚴重過敏反應。丟丟妹說，那天從半夜12點一路到天亮才好轉，本來醫護人員要幫她打抗過敏的藥，她也不敢再打，還好最後無大礙，丟丟妹心懷感激，「人要多做善事，善有善報，我人沒事就好了。」丟丟妹2023年離婚後整個人瘦了一圈，肉肉形象已不在，不過丟丟妹是靠著飲食控制，一個月瘦了20公斤，像是吃原型食物，像是馬鈴薯、地瓜等等，每天會喝2000cc的水，「精緻澱粉不要碰，含糖飲料不要碰，炸的、烤的、麵包那些類別也都不要碰」，成功維持窈窕身材。不僅如此，丟丟妹也認愛大6歲髮型師男友Tommy，丟丟妹曾在餐敘上大讚男友貼心、聰明，對美髮事業很積極向上，自己也有帶過家人去給男友剪頭髮，感情相當穩定。