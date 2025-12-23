我是廣告 請繼續往下閱讀

余家昶捨命救了北捷乘客！張文恐怖計畫遭打斷

當張文還在丟煙霧彈，余家昶就英勇衝上前阻止，讓張文後續計劃被破壞，只能倉促逃走，不過余家昶也遭張文使用利器刺殺送醫不治

▲張文原本在丟完煙霧彈之後要丟汽油彈縱火，結果遭到余家昶阻止，最後只能倉促逃跑，但余家昶遭張文刺殺身亡。（圖/翻攝畫面）

杜汶澤讚余家昶是英雄！「捨己為人事蹟應該流傳萬世」

其母親表示家境尚可，婉拒捐款，感謝大家關心！」

但小杜麵館會把原本要捐給余男家屬的款項，以余先生名義捐給「華山基金會」龍潭愛心天使站，延續余先生對社會的愛

▲民眾持續在台北車站M7出入口送上鮮花卡片，悼念挺身而出攔阻兇嫌張文卻遇害的余家昶，向他致敬。（圖／記者呂烱昌攝）

余家昶媽媽心痛以兒子為傲！婉拒外界捐款「希望兒子進忠烈祠」

余媽媽則婉拒各界好意表示「不用外界捐助」

唯一的希望就是希望兒子能進到忠烈祠，願菩薩能接兒子最後一程。

台北捷運北車站、中山站日前發生隨機攻擊案，造成4死11傷，其中嫌犯張文先在北捷投擲煙霧彈造成慌亂，住在桃園市龍潭區57歲余家昶見狀上前制止張文行為，沒想到遭張文用利器刺殺，成為首位遇害者，但也因為他英勇挺身而出，阻斷了張文後續以汽油彈的攻擊，避免更大傷亡。影星杜汶澤也在臉書透露自己嘗試聯繫余家昶母親要捐款，不過遭到婉拒，會將該款項以余男名義捐給「華山基金會」，延續余先生對社會的愛。據警方調查，張文存在雲端的犯罪計畫書顯示，原本要在台北車站M7出口丟汽油彈跟煙霧彈，接著利用現場混亂持刀隨機攻擊路人，再到捷運中山站一帶百貨商圈以同樣方式犯案。然而張文在北捷進行計畫時，遇上57歲的余家昶，，但也因為他的犧牲，讓該起案件傷亡沒有再擴大。影星杜汶澤也在臉書表示：「捷運站捨命英雄余家昶先生家住桃園，昨天我透過秘書請桃園市議員彭俊豪幫忙詢問家屬的聯繫方式，議員說他是彭石松里長的里民，「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」杜汶澤說，雖然余媽媽婉拒捐款，，幫助在地有需要人士。杜汶澤強調：「余先生捨己為人的英勇事蹟定將流傳萬世，你讓我們知道這社會就算有多黑暗，再無助的人仍會看到一點光！我們向你致敬。」對於兒子捨命阻止了更大傷亡發生，余家昶媽媽日前接受媒體訪問時表示：「兒子從小就有正義感，算是憨膽，這次突發的攻擊事件帶走兒子性命，身為一個母親還是非常難過，但知道兒子是第一個挺身而出、救了很多人，還是感到安慰以及驕傲，並且以他為榮。」至於各界擔心余媽媽，紛紛湧入想要捐款，，因為從事軍職的先生去世之後仍有半俸，加上兒子們每個月都會給他新台幣4000元花用，以及國民年金，平時自己也會種植蔬菜，生活上可以照顧好自己，