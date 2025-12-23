今（23）日是本周天氣最穩的一天，天氣風險公司分析師薛皓天表示，明（24）日東北季風增強，北東轉雨降溫，周四聖誕節至周日清晨（12月25日至12月28日）冷空氣影響最明顯，可能達冷氣團等級，低溫普遍下探12度，空曠地區可能出現10度低溫。
把握今天好天氣 早晚仍偏涼
薛皓天指出，今天是本周天氣最穩的一天，全台各地晴到多雲，各地低溫14至16度，白天陽光露臉，氣溫明顯回升，各地高溫25至29度，大台北、南部體感甚至有點熱，今晚至明日清晨，各地低溫預估普遍在13至15度，西半部日夜溫差更大，早出晚歸要多保暖。
冷空氣明天報到 聖誕節濕冷探10度
薛皓天提及，明天東北季風增強，整體雲量及水氣增多，上半天降雨較零星，下半天起北部、東部開始會有雨勢，新竹以南雲量增多；氣溫方面，苗栗以北、東部會逐漸降溫，高溫來到22至24度，入夜低溫14至17度，中南部受輻射冷卻影響，低溫只有13至16度。
周四聖誕節，水氣持續偏多，北部、東半部的降雨最明顯，中部多雲時晴，南部也有短暫陣雨；薛皓天提醒，本波冷空氣有機會達冷氣團強度，白天中部以北、宜蘭高溫18至20度，中南部22至26度，夜間低溫12至15度，局部空曠地區會再低1至2度。
周末水氣稍微減少 冷空氣持續影響
薛皓天說明，周五持續受大陸冷氣團影響，中部以北、東部有短暫陣雨，中南部回歸晴到多雲。氣溫方面，苗栗以北、東部高溫持續低於20度，中南部高溫22至24度，整體氣溫又更低。周六水氣減少，降雨集中在北部、宜花地區，苗栗以南晴到多雲。
薛皓天指出，周日東北季風減弱，但迎風面北部、東部水氣仍多，持續有短暫陣雨，桃園以南晴到多雲；北部、宜蘭高溫20度左右，中南部23至26度，各地低溫14至17度；總結來說，「周四晚上至周日清晨」，是本周最低溫的時段，且日夜溫差變化大，民眾務必做好保暖。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
