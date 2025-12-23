我是廣告 請繼續往下閱讀

2027年世界盃男籃亞洲區資格賽主場安排引發關注。原訂於台灣舉行的中華男籃對中國關鍵戰，日前被發現在FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers官網賽程中，場地顯示改為第三地菲律賓馬尼拉，等同中華隊恐將失去一次主場作戰機會，消息曝光後引起外界高度討論。對此，中華籃協於23日正式對外說明，強調已就場地變更一事與FIBA及運動部展開溝通，並將持續爭取、維護我方權益。依據資格賽賽制，交戰雙方理應各自擁有一場主場比賽。不過，FIBA官網目前顯示，中華男籃3月1日對中國之戰，場地標示為菲律賓馬尼拉，而原先規畫的2月26日對韓國主場賽事，則仍維持在台灣進行。很明顯對中之戰可能受到一些外力介入，因此才會移往第三方場地。進入第三階段後，中華隊7月3日作客南韓、7月6日作客中國的賽程，場地安排皆未異動。此一調整，等同中華隊在整個資格賽期間，實質少了一場主場賽事，也讓外界質疑公平性。針對外界關切，中華民國籃球協會於23日發布正式回應，內容指出，FIBA已來信通知，中華隊2026年3月1日主場賽事，以及中國隊2026年7月6日主場賽事，皆將調整至第三地進行。籃協強調，由於場地變更涉及層面廣泛，為釐清決策背景與原因，協會已採取正式行動：「因為場地變更一事涉及層面甚廣，為能更明確了解變動原因，本會已正式以信函向FIBA提出相關意見，並同步正式公文函報運動部說明此一狀況及目前進度。」籃協也進一步說明，這項調整是由FIBA國際籃總中央委員會所做出的決議，而在收到籃協提出的意見後，FIBA已回覆將會以正式書面方式回應說明。在回應最後，籃協明確表態立場，強調將不會被動接受結果，而是持續進行協調與準備：「在此期間，本會將持續與FIBA及運動部保持密切聯繫與溝通，並做好充分準備，爭取並維護我方權利。」