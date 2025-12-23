我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。曾在北市府任職的前政務委員張景森說，智慧城市不是廢話，一個北捷的隨機殺人事件，顯示政府的安全治理技術還相當落伍，如果現在面對的是一群人拿槍，市府有能力處理嗎？張景森說，外界多將這起事件視為「個人極端行為」，但實際上，整體行動模式已對現行安全體系敲響警鐘，若僅以治安案件視之，恐忽略其對國內安全制度所暴露的結構性問題，相關單位有必要重新審視既有防範與應變架構。張景森分析，張文雖被視為「孤狼」，但其行動已「逼近準軍事行動恐怖攻擊的樣態水準」，具備軍事背景，受過訓練，並使用制式煙霧彈與高殺傷力刀械，同時熟悉變裝、誤導與虛引警力等戰術技巧，顯示並非臨時起意，而是「事前設計、寫好劇本的準軍事行動」。張景森進一步提出質疑，若該起事件並非單獨一人犯案，而是由四人組成、彼此分工掩護的小組，後果將不堪設想。他直言，僅一人便造成高度恐慌與混亂，若是小型行動單位同時行動，現行警力與維安體系是否能在重大傷亡發生前即時制止，值得嚴肅面對。在談及國內安全威脅型態時，張景森指出，台灣長期以來對安全的想像，多停留在「外敵入侵」、「戰機飛彈」等傳統戰爭圖像，卻低估低預警、低成本、卻高度專業化的內部組織化攻擊。他認為，準軍事型孤狼或小隊不需大量資源，只要熟悉城市空間與人群心理，即可能對社會造成巨大破壞。張景森強調，這類攻擊對防禦方而言是高度不對稱的威脅。他指出，攻擊者可能只需10分鐘完成目標，防禦者卻往往在30分鐘內仍無法完成辨識、集結與有效指揮，這樣的時間落差，正是制度性弱點所在，也凸顯現行系統在即時反應上的困境。針對警政體系的角色，張景森直言必須誠實面對制度限制。他指出，警察制度本就不是為應付準軍事行動所設計，其核心任務在於維持秩序與事後偵辦，而非在煙霧、人群與多點威脅中進行戰術對抗。即便是特勤單位，也需要集結、授權與情報確認的時間。對於社會上常見的疑問「為何不立即出動軍隊」，張景森說明，軍隊並非治安工具，軍事介入須有明確法源、命令鏈與敵我識別，且必須遵守比例原則。他指出，軍方被設計為最後一道防線，而非城市中第一時間的反應單位，這也造成刑案與國安事件之間的制度真空。張景森警告，這次未造成更大傷亡，某種程度來自運氣因素，包括嫌犯人數與武器受限。他強調，台灣的安全「不能也不該建立在運氣之上」，若未來出現更有組織性的恐怖行動，並非不可能，制度若未提前因應，後果將更加嚴重。除治安與國安議題外，張景森也從「智慧城市」角度切入公共安全治理。他分享，曾於歐洲機場候機時在航廈慢跑，不到半分鐘即遭安保人員制止，顯示智慧監控系統能即時判定異常行為並通報處理，讓他深刻體會國外公共場所反恐作業的成熟程度。張景森對比指出，台灣公共場站雖設有大量監視器，但多停留在被動錄影階段，僅利於事後辦案，對即時應變幫助有限。他認為，若缺乏智慧分析與即時連動系統，潛在危險行為便難以及早被發現與制止，公共安全也難以真正提升。最後，張景森強調，討論這些問題並非製造恐慌，而是正視威脅已「跑在制度之前」的現實。他直言，今天是一個人拿刀，社會是否有勇氣問自己，若明天是一群人拿槍，台灣是否已做好準備，這是無法迴避的安全課題。