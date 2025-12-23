我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄蘇男揚言炸掉小港機場遭羈押，網紅四叉貓起底該男身分。（圖／翻攝劉宇臉書）

高雄市一名34歲蘇姓男子近日在社群平台發文，揚言要在跨年夜「炸掉小港機場」，並自稱與過往重大隨機殺人案有關聯，言論引發民眾高度恐慌。高雄警方獲報後不敢大意，迅速將蘇男拘提到案，檢方因其涉嫌重大且有反覆實施之虞，已向法院聲請羈押獲准。隨後，網紅四叉貓（劉宇）在臉書起底蘇男背景，發現蘇男為恐嚇累犯，在體育界也惡名昭彰，曾化名「小日本」於中職球場頻繁鬧事，遭職棒聯盟列入黑名單。此外，蘇男近期最後一次露面，竟是出現在台大「發雞排放鳥事件」現場，因顯眼的八字鬍特徵與抱怨言論，登上新聞版面。警方調查，蘇男日前在臉書張貼多則貼文，不僅轉貼張姓嫌犯的犯案新聞，還留言稱「犯案者都是我的人」、「這個國家需要這樣的人」，並揚言原本計畫在跨年夜行動，後來改稱將在「鳳山新城」執行所謂的「鳳山行動」，言詞涉及爆炸、攻擊等敏感內容，造成民眾恐慌。警方獲報後，追查臉書貼文來源，鎖定鳳山區30多歲蘇男涉有重嫌，22號下午1點將他拘提到案，蘇嫌坦承發布貼文，但指稱並無實際要著手攻擊小港機場或其他地方之意，警方在其住居所內也未發現可疑危險物品，檢方複訊後向高雄地院聲請羈押獲准。針對近日引發社會不安的網路恐嚇案，網紅四叉貓（劉宇）也將蘇男身份起底，原來涉案的34歲蘇姓男子曾改過名，且是多次恐嚇累犯，常在網路上揚言放置炸彈，而過去蘇男也自稱「小日本」，多次在中職球場鬧事，被中職列為黑名單。另外，先前曾有網友宣稱，若台北市未放颱風假將在台大發放300份雞排加珍奶，最後卻未現身；蘇男當時亦在現場等候的群眾之中，並因留著顯眼的八字鬍接受媒體採訪、表達不滿。如今蘇男因恐嚇言論再度成為輿論焦點，其過往爭議行徑也一併被攤在陽光下。