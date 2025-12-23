我是廣告 請繼續往下閱讀

上週五（20日）北車、中山站發生隨機攻擊事件，引發社會譁然。其中除了張文之外，有3位民眾因此死亡，外界也關心3人是否能獲得保險理賠，對此，產險業者表示，除了個人投保的意外險與壽險之外，在捷運遇害的死者有理賠金。北車、中山站發生隨機攻擊事件，57歲余姓男子在捷運站挺身博鬥張文枉死，張文再持長刀衝進南西誠品之前，隨機在馬路邊行凶，導致37歲蕭姓機車騎士中刀送醫後不治，之後在誠品店內砍死另一名37歲王姓兆豐行員。外界關心3人能不能獲得保險理賠。對此，產險業者表示，除了個人投保的意外險與壽險之外，在捷運遇害的死者有理賠金，但在誠品書店內遇害的死者可能未必有理賠金，而在路上被砍死的民眾也沒有公共意外的保險金可賠。專家指出，雖然大型商店業者通常都有保公共意外責任險，但依法有過失責任才需要理賠，比如有門禁卻沒盡到責任讓歹徒進門造成民眾傷亡，或是沒做好把關的責任。這次意外屬於突發事件，是否可歸責仍有爭議。不過因為是重大社會案件，也許因輿論壓力，在認定上有所放寬。保險專家指出，許多民眾直覺認為公共場所發生傷亡事件，捷運公司或百貨業者的公共意外責任險就會出面理賠，但實際上並非如此。專家認為，所謂公共意外責任險，核心前提在於「業者是否存在過失」，白話來說，必須是業者在管理或設施上有疏失，導致第三人發生人身傷害或財物損失，保險公司才會代替業者負起賠償責任，常見可理賠的情況包括天花板掉落砸傷顧客、地面積水未清理造成民眾滑倒，或餐廳因食品衛生問題引發食物中毒等，這些都屬於業者可預防、可管理的風險。也因此，本次台北車站、中山誠品傷亡事件屬於隨機、突發的蓄意攻擊行為，並非因設施缺失或管理不當所致，在多數保險實務認定上，場所經營者往往被視為「無過失」，公共意外責任險因此難以啟動理賠。至於未來產險業者是否能推出相關保單？保險業者表示，儘管此類意外機率不高，但很難判斷發生率，保費難估算，不知要以何為計算基礎，民眾除了雇主公司幫忙投保的團險之外，只能多提高個人保險保障。台北市法務局22日表示，針對捷運站內殉職的余姓男子與其他傷者，皆可依「旅客運送責任保險」辦理理賠。此保險由台北捷運公司承保，涵蓋乘客在車站或列車內遭遇事故時的損害補償。此外，包含余家昶在內的3位死亡受害者，其遺屬也可透過犯罪被害人保護協會申請遺屬補償金180萬元，該補助由台灣台北地方檢察署負責審核核發。至於其他補償與援助，法務局指出，市府正整合各界捐款與可運用資源，將依既有制度提供協助，並在資料確認後，第一時間通知受害者家屬。目前市府以安撫傷者與罹難者家屬為優先，後續將視情況進一步說明。另據《勞工職業災害保險及保護法》規定，勞工若於合理時間及路徑之通勤途中發生事故，經認定為職災，得申請醫療、傷病及死亡給付。