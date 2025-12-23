明（24）日起將迎接入冬第2波冷氣團，平地最低溫恐下探10度，保暖需求大增。而UNIQLO「C系列」喀什米爾混紡發熱衣近期在Threads掀起討論，不少網友實穿後大讚輕薄、親膚又保暖，透氣度高，適合台灣濕冷冬天，也能應付海外低溫行程。《NOWNEWS》記者實測與顧客實際回饋表示，發熱衣材質舒適柔軟，高領設計不刺不勒，洗滌方便、保暖性高。官網為售價690元，具吸濕發熱與約1.5倍保暖度，喀什米爾羊毛混紡比例為9%，適合單穿或內搭，成為今冬不少人補貨清單中的熱門單品。
UNIQLO「喀什米爾混紡發熱衣」爆紅！全場搶購：超好穿又暖
近期不少網友在Threads上發文分享，UNIQLO的C系列喀什米爾混紡發熱衣又保暖又好穿，材質輕薄舒適，還能裝洗衣袋直接丟入洗衣機放心清洗，且有許多顏色可以選擇，尤其寶寶藍還是今年新推出的顏色，受到許多女顧客歡迎，「台灣潮濕，有時候冬天穿發熱衣反而覺得悶熱不舒適，這款發熱衣是我覺得至少穿上透氣度夠，舒服又微保暖，去韓國零下10幾度，我只穿這件加上保暖的長羽絨外套就夠了。」
貼文曝光後，許多人也留言大推，「這款真的超級舒服，很暖有時候還覺得太暖，個人覺得要10度以下再穿，要買寶寶藍，好可愛」、「這材質之前有買過高領款，一摸到歐買尬，小被被般的舒適度」、「超好穿，去瑞士10度只穿這件加一件發熱背心就很溫暖，想買個10件囤」、「怕冷的女生真的可以衝！重點穿起來不會刺刺的，再搭一件外套比另一半還暖」。
UNIQLO「喀什米爾混紡發熱衣」真實體驗心得曝！親膚又薄超實用
《NOWNEWS》記者也有實際入手一件喀什米爾混紡發熱衣高領款，在門市觸摸時就發現材質真的非常親膚又柔軟，在約15度至20度的天氣單穿時，保暖度還是相當夠用，雖然仍不及厚發熱衣，但以透氣性及輕薄、親膚度來說，已是非常實用的選擇。缺點是有點透膚，建議單穿要搭配顏色適合的內著，也可以單純當作內搭套毛衣、外套等。
從UNIQLO的官網可見，「女裝HEATTECH極暖喀什米爾混紡高領T恤」貨號為478954，單件售價690元，尺寸從XS到3XL都有，共有9款顏色可以選擇，其中寶寶蘭為今年的新顏色。除此之外，今年也推出同款的圓領T恤、U領T恤版本，提供給顧客根據不同需求來做選擇。
UNIQLO「喀什米爾混紡發熱衣」保暖度1.5倍！零下5度也能穿
根據官網介紹，HEATTECH極暖喀什米爾混紡T恤採用具適度透明感的機能素材，強調柔滑蓬鬆觸感與良好延展性，高領設計柔軟不緊繃。建議穿著溫度介於零下5度至15度，兼具吸濕發熱與保溫效果，保暖度約為一般HEATTECH的1.5倍，喀什米爾羊毛混紡比例為9%，可單穿也適合作為內搭。
實際觀察顧客評價，多數留言集中在舒適度與版型表現，「品質好，顏色也很漂亮」、「親膚可保暖、高領但不勒脖」、「這件的材質真的穿久很舒服，下水洗過也一樣很好穿，領子的部分很好看」、「版型很適合我，穿起來輕薄舒適，希望可以有同版型的外衣」。
資料來源：Threads、UNIQLO官網
