距離泰國下一次國會大選尚有一段時間，但首都曼谷的政治氣氛已悄然升溫。隨著選舉預計於2026年2月登場，最新民意調查顯示，反對勢力在都市選民中的動能持續擴大，執政陣營則面臨不小壓力，政黨版圖出現重新洗牌的跡象。根據《曼谷郵報》報導，泰國國家發展行政研究院（NIDA）日前針對曼谷地區2000名民眾進行調查，調查時間為本月15日至19日，內容涵蓋政黨支持度與理想總理人選，試圖掌握首都選民在大選前的政治態度。調查結果顯示，多數受訪者仍處於觀望狀態，尚未明確表態支持哪一政黨。不過在已做出選擇的族群中，反對黨「人民黨」以26.25%的支持率暫居第一，展現其在曼谷的基層動員與議題吸引力；執政的泰自豪黨則以10.05%位居第二。其他政黨方面，傳統保守派的民主黨排名第三，獲得9.55%的支持；前總理貝東丹所屬的為泰黨支持度則相對落後，以6.85%名列第四，顯示該黨在首都的影響力仍待恢復。在總理人選偏好上，情況同樣呈現分散趨勢。多數民眾未點名支持特定人選，但在已表態者中，人民黨黨魁納塔蓬支持度最高，達10.9%，現任總理、泰自豪黨領袖阿努廷則緊追在後。至於為泰黨推出的朱拉潘，支持率僅2.25%，明顯落後。另一方面，執政陣營也開始為選戰布局。根據《曼谷郵報》報導，泰自豪黨正評估提出多名總理候選人，除阿努廷外，外長西哈薩與商務部長素帕集也被視為潛在人選。分析認為，隨著選期逼近，各黨將加快整合與造勢，曼谷選情恐成左右全國大選走向的關鍵戰場。