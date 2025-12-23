我是廣告 請繼續往下閱讀

中選會目前僅剩4名委員，行政院昨公布7位中選會委員人選，包括提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委，藍白推薦人選也有3人入列，該份名單引起外界討論。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（23）日表示，民進黨團會嚴守「適格、適任」兩項方向進行審查，至於是否代表對在野黨遞出橄欖枝，他則強調，這要由在野黨判斷。行政院昨天公布中選會委員人選，將提名游盈隆為中選會主委、胡博硯為副主委，另五名委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。民進黨團上午召開輿情回應記者會，針對該份名單引起討論，鍾佳濱表示，這次由行政院院長提出中選會的委員名單，事前函請各朝野黨團提供推薦人選，而民進黨團沒有推薦任何人選，因此在參考其他在野政黨黨團推薦人選後，行政院所提出來這名單，可想而知，在目前的政治氛圍之下，某黨團提出來的名單，其他政黨的支持者可能就不會滿意。鍾佳濱強調，中選會是一個獨立機關，為了要主持國家重要的各項選務，未來在立法院的審查，民進黨團會嚴守「適格、適任」方式。他說，尊重社會各界的討論，但仍強調，這一次由行政院事前徵詢其他黨團的意見所提出來的推薦名單，社會當然會有不同的解讀、意見，但黨團認為，立法院的職責應該對獨立機關的提名人選，嚴守「適格、適任」方式來進行審查。媒體追問，政院所提出來的這份名單，是否是對在野遞出橄欖枝嗎？而在大罷免期間，游盈隆對部分綠委，如沈伯洋、柯建銘，甚至是聯電創辦人曹興誠等人有所批評，是否會影響民進黨團投票意願？鍾佳濱回應，同意權的行使，要審查是否「適格、適任」，但它還是會帶有政治審查的意味，對於是否代表對在野黨對遞出橄欖枝，要由在野黨來判斷，而不是由民進黨團主張。鍾佳濱提到，在歷經了人事同意權在立法院遭到強烈的杯葛、抵制後，中選會將在明年經歷重要的選舉，黨團希望它趕快通過審查後，讓中選會能夠持續地、有效地運作。鍾佳濱接續說，社會各界對游盈隆有不同的看法，這是必然的，但中選會是一個獨立機關，因此未來擔任主任委員的人，就必須嚴守中選會做一個獨立機關、公正主持選務的要求。他說，目前這份名單公布後，還沒進入到立法院審查，黨團認為對於這裡面各個人選的評論，應該留在審查的時候，各黨團自然會表達。