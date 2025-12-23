我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張文支出全倚賴當保全收入存款及母親金援，餘額僅剩下39元。（圖／翻攝畫面）

27歲嫌犯張文19日至台北市台北車站、中山站丟擲煙霧彈，持刀攻擊一名上前阻擋的57歲余姓男子，而後從中山地下街一路逃逸至中山站，到旅館換裝備後再至中山站犯案，導致3名無辜民眾身亡。由於張文於案發後墜樓死亡，真正犯案動機難以釐清。警方從其金流、犯案工具來源進行調查分析，發現張文金錢來源大多來自擔任保全時的存款以及母親金援，另張文至網路平台店到店取貨、超商購物的監視器畫面也曝光。為釐清張文的真正犯案動機，專案小組針對張文的金流、犯案工具來源及勾稽犯案前行蹤軌跡進行調查分析，發現張文固定使用名下中華郵政帳戶，其明細顯示之收入來源均來自於張文母親從112年至今年10月間，每3個月給予3萬至6萬不等金額，共計匯入約37萬元。而張文112年8月從保全業離職後便無收入，支出全倚賴當保全收入存款及母親金援，餘額僅剩下39元。警方清查張文相關裝備，包括犯案工具以及刀械均從網路平台網購而來，共計查扣13把刀械，其中3把長刀，分別價格2300元至2700元不等、10把短刀，分別價格600餘元，均透過超商等管道取貨。從最新監視器畫面可見，張文於案發前至網路平台店到店取貨、超商購物。另擴大調閱張嫌犯案前軌跡，發現張嫌均獨自一人行動，包括場勘、採購等，研判張文係經過縝密規劃與準備，預謀犯案至為明顯。