自民黨議員湧現「訪台潮」

日中議員外交陷入停滯

局勢恐長期化

日本首相高市早苗上月在國會答辯中提及「台灣有事」相關言論，引發中國不滿，連連祭出反制措施，使得日中關係緊張。時事通信社報導指出，除了民生經濟之外，關係惡化更進一步影響到國會議員外交。在日本臨時國會休會後，國會議員出現訪台熱潮，自民黨幹事長代行萩生田光一等人接連訪台，但反觀跨黨派的「日中友好議員聯盟」尋求年內訪中的計劃陷入僵局，兩者形成鮮明對比。自民黨幹事長代行萩生田光一等人於21日訪問台灣，並在22日與賴清德總統進行會談。萩生田光一不但是前首相安倍晉三的親信，他在自民黨擔任幹事長代行，也是高市早苗相當倚重的左右手。萩生田光一在2022年與2023年任職政調會長期間也曾訪台。除了萩生田光一之外，台灣外交部本月宣布，前法相鈴木馨祐、曾在石破內閣擔任首相補佐官的長島昭久等人也於22日抵達台灣。此外，以前外相河野太郎為首的麻生派6名成員，也預定自24日起訪台。據悉，從現在到明年年初，前往台灣的日本國會議員人數將達約30人。時事通信社指出，在對台灣施壓的中國同時也對日本採取強硬態度的情況下，一連串訪台行程可視為日本重視日台合作的表現。一名保守派資深人士直言：「有必要以堅定態度面對中國。」但另外一方面，「日中友好議員聯盟」原本早已規劃在17日臨時國會閉幕後訪問中國。然而，在11月7日高市早苗於國會答辯中表示，「台灣有事」可能符合自衛隊出動的「存立危機事態」後，情勢急轉直下。儘管「日中友好議員聯盟」會長森山裕委託自民黨的小渕優子與立憲民主黨的近藤昭一與中國駐日大使吳江浩私下接觸，但協調並無進展。聯盟幹部坦承：「現在情況很嚴峻。」長期作為對中議員外交核心人物的自民黨前幹事長二階俊博已退出政壇，導致溝通管道縮減。而過去扮演重要角色的公明黨，在退出執政聯盟後，目前也無明顯動作。公明黨相關人士強調：「若要真心打開僵局，就必須由政治人物親自前往才行。」報導指出，自本月起，中國開始採取軍事威懾措施，例如用雷達照射日本航空自衛隊的飛機。因應措施也從最初呼籲避免訪日等經濟層面，逐步升高轉向軍事升級，且預計可能長期化。由於中國對自民黨議員的訪台潮極其敏感，日中議連幹部表示擔憂：「中國的態度恐怕會越來越強硬。」