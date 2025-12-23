我是廣告 請繼續往下閱讀

在全球企業重新盤點生產基地與投資風險之際，東南亞再度成為跨國製造布局的重要舞台。越南近年持續釋出政策訊號，企圖在動盪的國際經貿環境中搶占關鍵位置，並透過制度與產業升級，吸引高附加價值產業進駐。勤業眾信會計師事務所指出，從宏觀數據來看，越南經濟展現相對韌性。世界銀行預測，2025年越南經濟成長率可望達6.6%。即使出口成長放緩，第三季經濟年增率仍衝上8.23%，顯示內需與投資動能撐住整體表現。今年前10個月，外國直接投資累計達213億美元，顯示越南在區域供應鏈中的吸引力並未減弱。在公共建設方面，越南政府持續以高額預算推動基礎設施升級，年度公共投資規模約500億美元。重點工程涵蓋高速公路、鐵路網絡與隆城國際機場，並串聯北部海防、北寧與南部平陽、同奈等工業重鎮。物流與交通條件的改善，有助縮短交期、降低運輸風險，成為外資設廠的重要加分項。能源轉型同樣是企業評估越南的重要關鍵。越南近期調整國家電力發展藍圖，正式將低碳能源納入長期政策核心，為離岸風電、儲能系統與智慧電網等領域創造投資空間。不過，勤業眾信也提醒，相關專案多由民間主導，電網容量、政策落實進度與法規透明度，仍是外資必須審慎評估的變數。在製造業升級方面，越南正加速由勞力密集型轉向技術導向產業。數據顯示，今年上半年製造業新登記FDI約119.7億美元，年增超過三成，電子與光學產業投資高度集中於北部地區。越南政府針對半導體、AI、資料中心與高階設備製造，提供差別化稅率、免稅期與快速審批機制，強化產業聚落形成。不過，專家也提醒，投資機會往往伴隨制度挑戰。土地取得不易、行政流程效率不一、法規解釋差異與稅務查核趨嚴，都是外資在越南經營時可能面臨的現實問題。勤業眾信建議，台商在評估進入越南前，應同步規劃選址策略、稅務結構與合規體系，才能在政策紅利之上，建立長期穩健的營運基礎。