行政院長卓榮泰不副署《財劃法》修正案，引爆在野黨激烈反彈，藍白19日宣布將對總統賴清德提出彈劾案。根據「彈劾賴清德連署活動」網站顯示，截至20日下午，連署人數已突破600萬大關。對此，前立委蔡正元直言，網路連署衝出新高，正好證明彈劾賴清德的正當性與合理性，「用最低成本對抗賴，才有辦法走得長久」。蔡正元22日於政論節目《中天辣晚報》中指出，從連署數字來看，民意其實已經相當明確，他也透露，私下聽聞不少民間企業都有參與連署，若非網站伺服器容量有限，實際連署人數恐怕還會再往上攀升。談及賴清德上任後的作為，蔡正元批評，執政一年多來，不是推動大罷免，就是持續與在野陣營對抗，還反咬在野黨「獨裁」。他認為，國民黨主席鄭麗文過去的一句話形容得極為貼切，當賴指控「在野獨裁」時，鄭曾以「男人無法生小孩」來比喻這種說法在邏輯上的荒謬。蔡正元進一步指出，在野黨根本沒有行政權力，哪來的獨裁？他也引用南韓前總統尹錫悅曾批評「立法獨裁」的例子反問，真正想搞獨裁、甚至動念戒嚴的人是誰，「不就是賴清德嗎？」蔡更直言，自己甚至懷疑賴清德試圖複製尹錫悅的路線，而且自認成功機率更高，不像尹錫悅這麼Low。蔡正元也質疑，賴清德滿腦子只想靠獨裁推動台獨，卻未真正思考台灣經濟發展、社會和諧，或是透過朝野合作推動重大建設與政策。他強調，對付賴清德必須具備堅強意志、高度耐心，還要懂得不對稱作戰，若一味採取成本極高的街頭抗爭，最後只會把自己拖垮。「所以我們選擇用網路這一招來對付他，你看現在民進黨沒有人敢吭聲！」蔡正元表示，正因網路連署創下新高，這不僅證明彈劾在政治上的正當性，也顯示以最低成本就能對賴造成最大壓力，如果一開始就把人力、物力、財力全部耗盡，根本打不了長期戰。最後，蔡正元指出，藍白立委在立法院對推動彈劾也已具備底氣，接下來將在全台22個縣市舉辦「彈劾賴清德」公聽會，持續擴大社會討論與民意動能。